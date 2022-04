Johnny Rea (1.): «Die 2022-Spezifikation ist besser»

0,016 sec trennen die Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nach dem ersten Testtag in Aragon. Für den WM-Auftakt am Wochenende sagt das nicht viel aus.

Als die Fahrer in den letzten Minuten der dritten 45-minütigen Test-Session am späten Montagnachmittag im MotorLand Aragon auf Zeitenjagd waren, streikte Toprak Razgatlioglus Yamaha. Deshalb konnte der Türke nicht kontern, als Jonathan Rea in 1:49,394 min die schnellste Zeit des Tages fuhr. Und der Dritte Alvaro Bautista (Ducati) stürzte in den letzten Minuten und war seine Zeit zuvor mit dem harten SC0-Hinterreifen gefahren – auf den Einsatz des deutlich weicheren und dadurch besseren SCX verzichtete der Spanier.

In der ersten Session in der Früh war der Asphalt 13 Grad Celsius kalt, am Nachmittag erwärmte er sich auf 23. Beim WM-Auftakt am kommenden Wochenende soll es 25 Grad warm werden, dann hat der Asphalt 35 bis 40 Grad.



«Deshalb können wir bei diesem Test keine Entscheidungen treffen, was die Reifen fürs Rennen betrifft», erklärte Rea. «Mit dem Chassis haben wir so begonnen, wie wir das Rennen hier letztes Jahr bestritten. Dann haben wir das diesjährige Motorrad mit sämtlichen neuen Chassis-Teilen genommen und konnten bestätigen, dass dies definitiv ein Schritt nach vorne ist. Das Bike mit der 2022-Spezifikation ist auf der Bremse besser, nützt die Reifen besser und ist einfacher zu fahren. Unser Motor ist beinahe identisch mit dem vom letzten Jahr.»

«Wir haben mit dem Radstand und der Geometrie experimentiert, das brachte aber keinen Vorteil», ergänzte der sechsfache Weltmeister. «Das zeigt, dass unsere Arbeit während des Winters sehr gut war. Jetzt geht es nur noch um die Feinabstimmung. Diesbezüglich können wir aber auch erst am Freitag richtig loslegen, wenn die Bedingungen eher so sind, wie sie am Samstag und Sonntag sein werden.»