Loris Baz bester BMW-Pilot – Fünfter beim Aragón-Test

Obwohl Loris Baz beim zweitägigen Aragón-Test die beste BMW M1000RR auf Platz 5 stellte, will beim Franzosen keine Freude aufkommen. Der 29-Jährige fiebert dem Saisonauftakt entgegen.

Wie am Montag markierte Loris Baz auch am zweiten Testtag in Aragón die schnellste Rundenzeit der vier anwesenden BMW-Werkspiloten. Als Fünfter büßte der Franzose in der kombinierten Zeitenliste beider Tage in 1:49,383 min 0,669 sec auf die Testbestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki) ein.

Auf den viertplatzierten Garrett Gerloff (GRT Yamaha), von dem 2022 konstant Top-5-Plätze erwartet werden, fehlen Baz nur 0,148 sec. Dennoch wirkt der Bonovo action-Pilot nicht sonderlich zufrieden.



«Es war ein seltsamer Test, weil es wirklich kalt war. Aber der Pirelli-Reifen funktioniert im Kalten gut, wie immer. Insgesamt bin ich mit unseren Verbesserungen zufrieden, auch wenn ich noch nicht vollkommen happy mit dem Bike bin», schilderte der 29-Jährige. «Doch das Wichtigste ist, dass wir in die richtige Richtung gehen, die richtigen Änderungen vornehmen, und ich denke, dass alles, was wir probiert haben, gepasst hat. Ich bin zufrieden mit dem Job, den wir mit BMW und dem Bonovo action BMW Racing Team machen.»

Baz ist bekannt für seine Stärke im Renntrimm. Während die meisten Piloten im letzten Renndrittel abbauen, fährt der Franzose regelmäßig in den letzten Runden die schnellsten Zeiten. Der BMW-Pilot hofft, dass ihm diese Gabe nicht abhandengekommen ist.



«Ich bin ein Racer, und alles, was ich will, ist, an den Start zu gehen. Deshalb ist es großartig, dass es wieder losgeht», betonte Baz. «Das erste Wochenende ist immer interessant, weil man danach darauf aufbaut. Es ist ein wichtiges Wochenende als Basis für die restliche Saison. Ich hoffe, dass wir mit demselben Feeling wie beim Test weitermachen können. Wir werden versuchen, unsere Rennpace noch weiter zu verbessern. Warten wir ab, was wir erreichen können. Wenn wir mit der Pace, die wir beim Test hatten, in die Top-6 kommen könnten, wäre das wirklich gut.»

Teamkollege von Baz ist der Nordire Eugene Laverty, der bei Tests selten seine Karten aufdeckt. Der Routinier war eine Sekunde langsamer als Baz und beendete den Test auf der 13. Position.