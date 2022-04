Aragón-Test, Dienstag: Kawasaki vor Yamaha und Ducati

Der finale Test vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 endete mit einer Bestzeit von Jonathan Rea. Hinter dem Kawasaki-Piloten folgen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Álvaro Bautista (Honda).

Am ersten Testtag fuhr Jonathan Rea in 1:49,394 min die schnellste Zeit und steigerte sich am Dienstag in der fünften von sechs Sessions auf eine 1:48,943 min. Am Nachmittag fand ab 16.15 Uhr der Showdown statt, als die Superbike-Piloten auf die finale Zeitenjagd gingen.

In den ersten 30 Minuten spulten die Teams ihr Testprogramm weiter ab, erst dann kamen die Piloten an die Box, um sich einen neuen Reifen abzuholen. Den Anfang machte erneut Kawasaki-Star Jonathan Rea, der in 1:48,714 min die bis dahin schnellste Zeit in den Asphalt brannte.



Zum Vergleich: Den Pole-Rekord in Aragon hält der sechsfache Weltmeister seit dem Vorjahr Rea mit 1:48,458 min, die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls der Nordire, 2020 in 1:49,620 min.

Bis zwei Minuten vor dem Ende war Rea der einzige Teilnehmer mit einer Zeit unter 1:49 min. Und es blieb auch dabei, denn gelbe Flaggen verhinderten mehrfach die Zeitenjagd seiner Gegner. Zweiter wurde Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:49,068 min, dicht gefolgt von Álvaro Bautista (Ducati) in 1:49,094 min.



Bester BMW-Pilot wurde Loris Baz (Bonovo action) mit 0,7 sec Rückstand auf Platz 5. Scott Redding vom Team SMR stürzte gleich zu Beginn der Session und fuhr nur eine 1:50,104 min.

Hinter den beiden Honda-Piloten Iker Lecuona (8.) und Xavi Vierge (9.) reihte sich Philipp Öttl (Ducati) als Zehnter im breiten Mittelfeld ein. Auf die Testbestzeit hat der Ainringer einen Rückstand von 1,3 sec.



Sehr achtbar schlug sich der Ukrainer Ilya Mikhalchik, der den verletzten BMW-Piloten Michael van der Mark ersetzt. Der Deutsche Meister wurde 14. und beendete den Test vor mehreren etablierten Piloten.

Überraschend schwach präsentierte sich Axel Bassani, der als Rookie in der Superbike-WM 2021 so positiv überraschte. Der Italiener stellte seine Ducati nur auf Platz 17.