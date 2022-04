Scott Redding (11./BMW): «Aragón wird nicht einfach»

Was kann Scott Redding in Aragon erreichen?

Als Elfter der kombinierten Zeitenliste hat der finale Test in Aragón vor dem Auftakt der Superbike-WM 2022 bei BMW-Werkspilot Scott Redding nicht für Selbstvertrauen gesorgt.

Es ist offensichtlich: Nach zwei Jahren mit der Ducati V4R ist Scott Redding die Umstellung auf die BMW M1000RR noch nicht vollständig gelungen. Davon zeugt nicht nur der elfte Platz beim zweitägigen Aragón-Test mit 1,4 sec Rückstand auf die Bestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki) von 1:48,714 min, sondern auch zwei Stürze am zweiten Testtag.

«Aufgrund der kalten Streckenbedingungen war es schwierig, die Arbeit konstant zu erledigen», grübelte der Engländer. «Aber wir haben an ein paar Dingen gearbeitet. Eines davon war der Grip am Hinterrad, in diesem Bereich haben wir im Moment noch Schwierigkeiten. Letzten Endes war es wieder eine andere Strecke, auf die wir gekommen sind, also mussten wir viel mit der Abstimmung des Bikes spielen, um mehr Gefühl zu bekommen. Aber noch haben wir nicht ganz das Gefühl, das wir uns wünschen, und haben noch etwas mehr Arbeit vor uns.»

© GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Iker Lecuona © GeeBee Images Alvaro Bautista © GeeBee Images Lucas Mahias © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Loris Baz © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Kohta Nozane © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Eugene Laverty © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Michael Rinaldi © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Ilya Michalcyk © GeeBee Images Xavier Vierge © GeeBee Images Michael Rinaldi Zurück Weiter

Arbeit, die Redding bereits am Freitag im ersten offiziellen Training der neuen Saison fortsetzen kann. Der 29-Jährige sollte für das erste Meeting der Superbike-WM 2022 dennoch nicht unterschätzt werden.

«Ich freue ich mich auf mein erstes Rennen auf der BMW. Es wird nicht einfach, das ist sicher», weiß der BMW-Pilot. «Aber wir können mehr Renndaten sammeln, ich kann mit den anderen Jungs fahren und den Fahrstil noch etwas mehr verstehen. Die Erwartungen? Wir müssen abwarten. Im Moment sind wir noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Aber wir haben noch ein paar Tage Zeit, um uns weitere Lösungen zu überlegen. Dann versuchen wir es wieder und sehen, ob wir uns verbessern können.»