Loris Baz auf Platz 11: «Das ist das BMW-Potenzial»

Nachdem Loris Baz im FP3 mit der Bestzeit überrascht hatte, hatte sich das BMW-Team Bonovo action für das erste Saisonrennen der Superbike-WM 2022 sicherlich etwas mehr erhofft als Platz 11.

Mit Jonas Folger stieg das deutsche Bonovo action im Vorjahr in die Superbike-WM ein, doch der 28-Jährige freundete sich nie mit der BMW an und fuhr in 25 Rennen nur 21 Punkte ein. Dennoch expandierte Bonovo-Boss Jürgen Röder für die Superbike-WM 2022 und setzt mit Loris Baz und Eugene Laverty zwei M1000RR ein.

Der Saisonauftakt im MotorLand Aragón ist ein schwieriges Pflaster für BMW, dennoch fuhr Baz im FP3 die beste Zeit. Platz 10 in der Superpole entsprach aber mehr dem Potenzial des bayerischen Superbikes. Im ersten Lauf reichte es für den Franzosen für Platz 11.



«Jeder fragte mich nach unserem Potenzial und genau das ist es im Moment. Zwischen P8 und P11, dort sind die BMW-Maschinen», betonte Baz. «Wir müssen hart arbeiten und den Rückstand verringern. Das dritte Freie Training war gut, ich habe mich von Anfang an auf einer schnellen Runde wohlgefühlt. Aber dann hatten alle noch ein Extra in der Tasche, das sie während der Tests nicht ausgepackt haben. Im Rennen hatte ich einen schönen Kampf mit Eugene. Ich lag auch hinter Ilya, fühlte mich ziemlich gut und holte zu ihm auf, aber dann hatte ich mit der Front zu kämpfen. Wir müssen herausfinden warum, denn ich hatte so was mit diesem Motorrad noch nie.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Alcaniz, Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes & Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sandro Cortese © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole: Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen: Álvaro Bautista, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Einen Platz vor Baz kam Eugene Laverty ins Ziel. Von Startplatz 14 wurde der Nordire im Rennen als Zehnter zweitbester BMW-Pilot.



«Das war ein harter Kampf, das ganze Rennen lang», stöhnte der 35-Jährige. «In den ersten Kurven habe ich ein paar mutige Überholmanöver gewagt, um Positionen gutzumachen. Das Motorrad fühlte sich in den ersten drei Runden fantastisch an und ich dachte, okay, das könnte etwas richtig Gutes werden. Und dann nach ein paar Runden hatte ich keinen Grip mehr am Hinterrad. Das ist also etwas, das wir definitiv untersuchen müssen. Zum Schluss habe ich einfach nur gekämpft, versuchte ein paar andere Fahrer zu überholen und konnte schließlich ein Top-10-Ergebnis für das Team holen. Das ist schon nicht schlecht, aber ich wollte den Jungs noch mehr geben.»

Bester BMW-Pilot im ersten Superbike-Lauf des Jahres war Ilya Mikhalchik auf Platz 8, der als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark nur vier Testtage auf dieser M1000RR hatte und sein erstes Rennen in der Superbike-WM fuhr.