Zurück aus der Finsternis: Alvaro Bautista ist spitze

Der Auftakt der Superbike-WM 2022 hätte nicht spannender sein können, Jonathan Rea (Kawasaki) und Alvaro Bautista lieferten sich in Aragon einen epischen Fight um den Sieg. Der Ducati-Star erklärt, weshalb er ihn verlor.

0,09 Sekunden trennten Jonathan Rea und Alvaro Bautista nach 18 Runden und gut 91 Kilometern im ersten Saisonrennen im MotorLand Aragon an der Spitze. Weltmeister Toprak Razgatlioglu mischte anfänglich auch kräftig mit, hielt den Speed wegen Problemen mit dem Vorderreifen aber nicht durch und wurde Dritter.

Für Bautista ist dieser zweite Platz eine Erlösung. Nach zwei Jahren im Honda-Werksteam, in dem ihm lediglich drei dritte Plätze gelangen, brauchte der Spanier bei seiner Ducati-Rückkehr eine schnelle Bestätigung, dass er immer noch zu den Besten der Welt gehört.



«Nach zwei schwierigen Jahren war es wichtig, dass ich das Rennen beende», erzählte Bautista in kleiner Journalistenrunde. «Ich brauchte eine gute Basis, um für die kommenden Rennen stark zu sein. Zu Beginn kämpften Toprak und Jonathan, ich bevorzugte, ruhig zu bleiben. Ich wusste, dass ich mit ihnen mithalten kann, meine Pace während der Trainings war gut.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Alcaniz, Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes & Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sandro Cortese © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole: Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen: Álvaro Bautista, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Das Überholmanöver von Rea und Bautista gegen Razgatlioglu Ende der Start-Ziel-Geraden war spektakulär. «Wir bremsten zu dritt nebeneinander die erste Kurve an, Johnny innen und ich außen von Toprak», schilderte der Ducati-Star. «Ich habe Reifenspuren von Toprak an der Lederkombi. Johnny wusste, dass ich ein bisschen schneller hätten fahren können, wenn ich an der Spitze liege. Also versuchte er, vor mir zu bleiben. Das kümmerte mich nicht, ich wollte nicht zu viel mit ihm kämpfen, weil ich unbedingt mit einem starken Ergebnis ins Ziel kommen und ein gutes Gefühl mitnehmen wollte. Ich konnte ihn öfter am Ende der Geraden überholen, in der Beschleunigung war er in jeder Kurve stärker als ich. Ich konnte aber in einigen Kurven aufholen, dazu auf der Bremse und den Geraden.»

Bautista weiter: «Immer, wenn ich ihn auf der langen Gerade überholte, war die folgende langgezogene Linkskurve schwierig für mich, durch den Wind schob es mich jedes Mal nach außen. In dieser Kurve strauchelte ich sehr. In der letzten Runde versuchte ich es erneut und tat alles, um in der Kurve innen zu bleiben. Bis zum Scheitelpunkt rutschte ich übers Vorderrad, so sehr schob es mich nach außen. Johnny kam besser um die Kurve, er hatte mehr Speed und ich konnte ihn nicht schlagen. Das war ein sehr spaßiges Rennen, das ich sehr genossen habe. Jetzt bin ich wieder dort, wo ich hingehöre. Ich habe auch nicht alles riskiert, wollte nicht über das Limit gehen. Klar wäre es besser gewesen zu gewinnen, aber wichtig war, dass ich mit den Besten kämpfen konnte und die Möglichkeit hatte zu gewinnen. Und nicht zu stürzen. Hätte ich keine Saison hinter mir, wie ich sie hatte, hätte ich vielleicht mehr versucht. Aber es ist richtig, dass ich es so gehandhabt habe.»

In Aragon sahen wir einen sehr gereiften Alvaro Bautista. 2019 wollte der spätere Vizeweltmeister jedes Rennen mit Riesenvorsprung gewinnen und zerstörte seine Titelchancen durch vermeidbare Stürze. In zwei Honda-Jahren versuchte er die Schwächen der Fireblade mit übertriebenem Einsatz zu kompensieren und bezahlte dafür mit zahlreichen Blessuren. Zurück bei Ducati will sich der 37-Jährige auf seine Stärken besinnen und diese voll ausspielen, wenn es möglich ist. Aragon war ein guter Vorgeschmack für die kommende Saison.