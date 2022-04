Aragon, FP3: Bestzeit für Baz & BMW, Philipp Öttl 4! 09.04.2022 - 09:40 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Loris Baz (Bonovo action BMW)

Loris Baz aus dem deutschen BMW-Team Bonovo action sorgte im FP3 der Superbike-WM in Aragon am Samstagmorgen für eine faustdicke Überraschung. Auch Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) brillierte.