Aragón, Lauf 1: Hart erkämpfter Kawasaki-Sieg für Rea

Der erste Lauf der Superbike-WM 2022 in Aragón entschädigte für die lange Winterpause. Am Ende eines sehenswerten Duells gewann Jonathan Rea (Kawasaki) vor Álvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Álvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) standen die Top-Favoriten der Superbike-WM 2022 nebeneinander in der ersten Startreihe. Im ersten Lauf musste sich nun herausstellen, welcher der drei Ausnahmekönner am besten über die Renndistanz aufgestellt ist.



Beste Honda in der Startaufstellung war die von Iker Lecuona auf der siebten Position, die beste BMW stellte SMR-Ersatzfahrer Ilya Mikhalchik auf Startplatz 8. Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) ging als Zwölfter in Reihe 4 in sein erstes Superbike-Rennen.

Bei 16 Grad Luft- und 28 Grad Asphalttemperatur bei leichter Bewölkung waren die Voraussetzungen für ein spannendes Auftaktrennen ideal, denn in Aragón bietet der Asphalt bei höheren Temperaturen weniger Grip.



Die ersten zwei Startreihen setzten auf den weichen SCX-Rennreifen.

Das Rennen entwickelte sich wie erhofft und wie von vielen erwartet: Razgatlioglu, Rea und Bautista begeisterten mit hochklassigem Racing und spannenden Positionskämpfen. Vor allem Bautista und Rea lieferten sich ein Duell, wie wir es aus 2019 kennen. Bei Halbzeit lagen die drei Top-Piloten innerhalb nur 0,4 sec!



Im letzten Renndrittel musste Razgatlioglu abreißen lassen und Bautista/Rea machten den Sieg unter sich aus. Nach ungezählten Überholmanövern kam der Nordire um einen Wimpernschlag vor dem Ducati-Piloten ins Ziel. Mit 5,4 sec Rückstand kreuzte der Weltmeister als Dritter die Linie.

Ein ansprechendes Rennen fuhren die Honda-Piloten. Iker Lecuona kam auf der sechsten Position ins Ziel, sein Teamkollege Xavi Vierge wurde Siebter. Am Hinterrad von Vierge kam Ilya Mikhalchik als bester BMW-Pilot ins Ziel. Bester Stammfahrer wurde Eugene Laverty von Bonovo action auf Platz 10.



Go Eleven Ducati-Pilot Philipp Öttl fuhr ein solides erstes Superbike-Rennen und lag zeitweise in den Top-10, bis er nach auf den 13. Rang durchgereicht wurde.

So lief das Rennen:

Start: Bautista und Razgatlioglu parallel in die erste Kurve. Der Weltmeister setzt sich durch und übernimmt die Führung. Lecuona auf Platz 5, Mikhalchik auf 7 und Öttl auf 17.



Runde 1: Rea vor Razgatlioglu und Bautista, dann Rinaldi, Lecuona, Lowes und Locatelli.



Runde 2: Rea vor Razgatlioglu, es geht extrem eng zu. Rinaldi schließt mit schnellster Rennrunde in 1:50,236 min zur Spitze auf. Lecuona (5.) 1,4 sec zurück. Öttl auf 14.



Runde 3: Rea, Razgatlioglu und Bautista fast zeitgleich. Rinaldi (4.) fällt wieder ab. Lowes vorbei an Lecuona auf Platz 5. Laverty bester BMW-Pilot auf Platz 9.



Runde 4: Die Top-3 1,4 sec vor Rinaldi und 3,2 vor Lowes.



Runde 5: Razgatlioglu bremst sich in Kurve 1 hart in Führung, auf der Linie ist Rea wieder vorne und Bautista schlüpft mit durch.



Runde 6: Bautista erstmals in Führung, aber Rea kontert. Mehrfach wechseln sich die beiden an der Spitze ab – erstklassiges Racing!



Runde 7: Bautista vor Rea, Razgatlioglu und Rinaldi. Die Top-4 in 0,6 sec. Sturz Lowes. Mikhalchik beste BMW auf Platz 8. Öttl auf 12.



Runde 8: Bautista um 0,2 sec vor Rea und 0,5 sec vor Razgatlioglu. Lecuona auf Platz 6. Drei BMW auf 8, 9 und 10.



Runde 9: Bautista und Rea tauschen weiterhin die Positionen, Razgatlioglu die letzten Runden nur Beobachter. Öttl jetzt Elfter.



Runde 10: Bautista kommt schlingernd aus der letzten Kurve und Rea übernimmt die Führung. Öttl in den Top-10 angekommen.



Runde 11: Rea 0,2 sec vor Bautista, der kurzzeitig unter Druck von Razgatlioglu stand. Der Yamaha-Pilot scheint den Speed der Spitze nur mit Mühe mitgehen zu können. Mikhalchik weiter bester und schnellster BMW-Pilot auf Platz 8.



Runde 12: Bautista hat sich wieder gefangen und zeigt Rea sein Vorderrad. Die Top-3 innerhalb 0,5 sec. Öttl am Hinterrad von Baz (9.).



Runde 13: Rea 0,3 sec vor Bautista und 0,8 sec vor Razgatlioglu. Öttl (10.) unter Druck von Gerloff.



Runde 14: Bautista auf der Gegengeraden vorbei an Rea, Razgatlioglu 1,5 sec zurück. Gerloff übernimmt Platz 10 von Öttl.



Runde 15: Rea gibt nicht nach und holt sich die Führung von Bautista zurück. Auch Laverty überholt Öttl – der Deutsche jetzt Zwölfter.



Runde 16: Rea bleibt auf der Gegengeraden vorne. Bautista hängt ihm aber im Nacken.



Runde 17: Rea quetscht seine Kawasaki aus und fährt als Einziger unter 1:51 min. Bautista liegt 0,4 sec zurück. Razgatlioglu um 3,9 sec geschlagen. Lecuona (6.), Mikhalchik (8.), Öttl (12.)



Letzte Runde: Rea gewinnt 0,090 sec vor Bautista und 5,4 sec vor Razgatlioglu.