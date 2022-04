Honda überraschend gut: Top-7 für Lecuona und Vierge

Das neue Fahrer-Duo im Werksteam der Honda Racing Corporation überzeugte beim Saisonauftakt im MotorLand Aragón. Im ersten Superbike-Lauf brausten Iker Lecuona und Xavier Vierge in den Top-7 ins Ziel.

Honda krempelte sein Superbike-Werksteam für 2022 komplett um. Mit zwei jungen Fahrern aus dem GP-Paddock wurden zwei Rookies verpflichtet, gleichzeitig wechselte man von Öhlins auf Showa sowie von Brembo auf Nissin. Außerdem wurde ein neues Homologationsmodell mit einem geänderten Zylinderkopf und einer geänderten Kurbelwelle eingeführt.

Offenbar wurden die richtigen Weichen gestellt: In der Superpole in Aragón stellte Iker Lecuona die beste CBR1000RR-R auf Startplatz 7 und brauste im ersten Superbike-Rennen der neuen Saison auf Platz 6 ins Ziel. Teamkollege Xavi Vierge wurde Siebter. Beide Piloten in den Top-7 hatte Honda in den vergangenen zwei Jahren selten.



«Auf einer Strecke wie Aragón haben wir mit unserem Bike etwas mehr Probleme», sagte ein sichtlich zufriedener Lecuona im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Trotz der Schwierigkeiten fühlte ich mich im FP3 ziemlich gut und wir konnten uns ein wenig steigern. Ich wusste nicht, was mich im Qualifying erwarten würde, da dieser Reifen völlig neu für mich war – aber es lief ehrlich gesagt ausgezeichnet. Ich bin allein gefahren und wurde Siebter, das war keine schlechte Ausgangsposition für das Rennen.»

«Im Rennen habe ich dann ehrlich gesagt nicht mit dem sechsten Platz gerechnet», gab der 22-Jährige zu. «Ich hatte einen guten Start und machte gleich in der ersten Kurve zwei Positionen gut. Mir war klar, dass ich nicht den Speed der Top-5 habe. Aber wenn ich ihnen für ein paar Runden folge, konnte ich zu meinen direkten Gegnern einen kleinen Vorsprung herausfahren. Später bekam ich Probleme mit der Front und bin mit Platz 6 absolut zufrieden. Wir müssen natürlich weiter arbeiten und uns verbessern, aber das Motorrad hat großes Potenzial.»

Am Sonntag hat Lecuona zwei weitere Gelegenheiten auf WM-Punkte.



«Für mich ist es noch ungewohnt, dass wir am Sonntag zwei weitere Rennen fahren werden», grinste der ehemalige MotoGP-Pilot. «Ich denke im Superpole-Race können wir etwas näher an der Spitze bleiben, denn im ersten Lauf habe ich in den ersten zehn Rennen nur etwa sechs Sekunden verloren – für das erste SBK-Rennen war das nicht schlecht. Aber wir werden sehen, die anderen werden sicher auch etwas mehr attackieren.»