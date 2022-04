Deutsch-Aussie Ben Currie: WM-Debüt erst in Estoril

Auch das zweite Meeting der Supersport-WM 2022 in Assen wird der in Würzburg geborene Ben Currie wegen seines Motocross-Sturzes im Februar verpassen. Das WM-Debüt des Kawasaki-Piloten ist nun für Estoril angesetzt.

Ben Currie ist einer der besten Piloten der britischen Supersport-Serie der vergangenen Jahre. Für 2022 unterschrieb Currie in der Supersport-WM beim Kawasaki-Team GAP MotoZoo. Der 26-Jährige wurde in Würzburg geboren, seine Mutter ist Deutsche.

Doch bei der Vorbereitung auf sein WM-Debüt stürzte der Australier Mitte Februar beim Motocross-Training in Spanien und brach sich den Wirbelkörper L1. Zur Stabilisierung wurden insgesamt fünf Wirbel miteinander verbunden. Currie verpasste den Saisonauftakt in Aragón und wird auch in Assen von Eugene McManus ersetzt.

Currie ist aber wieder auf den Beinen und trainiert für sein Comeback auf das Rennmotorrad. Sein Teammanager Fabio Uccelli bestätigte nun Estoril am 20. bis 22. Mai als Rückkehrtermin von seinem Stammpiloten. Zuvor wird Currie an einem Track-Day in Silverstone teilnehmen, auch um seine Fitness einem Härtetest zu unterziehen.