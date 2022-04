Álvaro Bautista (1./Ducati): «Da hab ich ein Problem»

Dass seine starke Performance in Aragón kein Zufall war, bewies WM-Leader Álvaro Bautista mit der Bestzeit am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Assen. Nur vor der berüchtigten Schikane graut es dem Ducati-Pilo

In 1:34,382 min legte Álvaro Bautista im FP2 eine starke Rundenzeit vor. Der Ducati-Pilot war damit bereits fast 0,2 sec schneller als sein eigener Rekord aus dem Jahr 2019, aufgestellt mit der V4R im Sprintrennen. Der 37-Jährige sieht dem weiteren Superbike-Wochenende in Assen zuversichtlich entgegen.



«Es lief nicht so schlecht», grinste der Ducati-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wichtig war mich für zunächst, nach drei Jahren wieder ein gutes Gefühl mit der Ducati auf dieser Piste zu bekommen. Im FP1 hatte ich noch ein paar kleine Schwierigkeiten. Wir haben dann ein paar Veränderungen an der Elektronik und der Fahrwerksabstimmung vorgenommen. Dadurch kam das gute Gefühl zurück und das Bike vermittelte mir ein gutes Feedback.»

«Am wärmeren Nachmittag fühlte ich wesentlich besser», betonte Bautista. «Meine Pace war von Anfang an schnell und konstant – ich bin zufrieden! Die V4R fühlt sich grundsätzlich auf allen Rennstrecken sehr ähnlich an – in Aragón, hier in Assen, oder auch bei den Wintertests in Barcelona. Natürlich gibt es immer etwas, was man verbessern kann, aber das sind dann immer dieselben Dinge und nicht immer etwas anderes.»

© Gold & Goose Willkommen zum Training in Assen, Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Iker Lecuona & Michael van der Mark © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Hafizh Syahrin © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Hafizh Syahrin © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl Zurück Weiter

Was gibt es noch zu verbessern?



«In maximaler Schräglage fehlt in den schnellen Kurven ein wenig Grip, wenn man ans Gas geht. Und sobald die Reifen nachlassen, beginnt das Bike zu rutschen», erklärte der Spanier. «Wir versuchen, den Grip ein wenig zu verbessern, werden aber keine verrückten Dinge probieren – wir sind auch so konkurrenzfähig.»

Bautista will es in den Rennen nicht auf ein Duell in der letzten Runde ankommen lassen – die Schikane vor Start/Ziel ist berüchtigt und war schon Schauplatz dramatischer Ereignisse.



«Jonathan und Toprak sind hervorragend auf der Bremse. Wenn ich mit ihnen in der Schikane ankomme, habe ich ein Problem. Gegen die beiden ist eigentlich in jeder letzten Kurve so. Wenn ich mir ihre Rundenzeiten anschaue, denke ich nicht, dass sich einer von uns absetzen kann.»

Ergebnis Superbike-WM: Assen, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 1:34,382 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:34,680 + 0,298 sec 3. Alex Lowes Kawasaki 1:34,772 + 0,390 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:34,785 + 0,403 5. Garrett Gerloff Yamaha 1:34,999 + 0,617 6. Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:35,016 + 0,634 7. Loris Baz BMW 1:35,320 + 0,938 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:35,471 + 1,089 9. Iker Lecuona Honda 1:35,495 + 1,113 10. Axel Bassani Ducati 1:35,568 + 1,186 11. Scott Redding BMW 1:35,571 + 1,189 12. Philipp Öttl Ducati 1:35,723 + 1,341 13. Lucas Mahias Kawasaki 1:36,099 + 1,717 14. Leon Haslam Kawasaki 1:36,160 + 1,778 15. Xavi Vierge Honda 1:36,233 + 1,851 16. Roberto Tamburini Yamaha 1:36,300 + 1,918 17. Gabriele Ruiu BMW 1:36,595 + 2,213 18. Kohta Nozane Yamaha 1:36,677 + 2,295 19. Christophe Ponsson Yamaha 1:36,698 + 2,316 20. Michael Van Der Mark BMW 1:36,720 + 2,338 21. Hafizh Syahrin Honda 1:36,968 + 2,586 22. Leandro Mercado Honda 1:37,019 + 2,637 23. Luca Bernardi Ducati 1:37,400 + 3,018 24. Oliver König Kawasaki 1:37,877 + 3,495 25. Eugene Laverty BMW