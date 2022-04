Assen, FP2: Ducati-Bestzeit – Redding stürzte

Im zweiten Training der Superbike-WM 2022 in Assen schob sich das Feld dichter zusammen. Für die Tagesbestzeit sorgte Álvaro Bautista (Ducati). BMW-Pilot Scott Redding stürzte. Philipp Öttl steigerte sich gewaltig.

Im ersten Training am Vormittag dominierte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit einer Bestzeit von 1:34,466 min mit dem harten SC0-Hinterreifen. Überraschender Zweiter wurde Iker Lecuona, der Honda-Pilot büßte aber bereits 0,418 sec ein. WM-Leader Álvaro Bautista folgt als Dritter mit fast 8/10 sec Rückstand.



Die Zeiten sind bereits auf einem hohen Niveau. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde auf dem TT-Circuit fuhr Álvaro Bautista (Ducati) 2019 im Sprintrennen mit 1:34,564 min. Den Pole-Rekord hält seit 2017 Jonathan Rea (Kawasaki) mit 1:33,505 min.

Für das Rennwochenende in den Niederlanden ist konstant trockenes Wetter mit Temperaturen um 18 Grad Celsius vorhergesagt. Als das zweite Training um 15 Uhr begann, zeigte das Thermometer 18 Grad Luft- und eine Asphalttemperatur von 30 Grad Celsius an. Nicht dabei ist BMW-Pilot Eugene Laverty (Bonovo action), der nach seinem Crash im FP1 für unfit erklärt wurde.



Die Streckenbedingungen waren nahezu ideal und so ließen die ersten Verbesserungen nicht lange auf sich warten. Doch nach nur sechs Minuten musste die Session nach einem Crash von Lecuona unterbrochen werden. Der Spanier flog per Highsider von seiner CBR1000RR und blieb zunächst benommen liegen, berappelte sich aber schnell wieder. Der Honda-Pilot setzte sich in der letzten Viertelstunde wieder auf sein Motorrad.

Von den Top-Piloten hatte sich nur Rea geringfügig gesteigert, nach Restart fuhr der Rekordweltmeister mit dem weichen SCX-Rennreifen und verbesserte sich bis auf eine 1:35,049 min. Nach 15 min an der Spitze der Zeitenliste im FP2 aber Bautista in 1:34,772 min.



Nach 20 min sah man die BMW von Scott Redding im Kies liegen. Der Engländer blieb unverletzt und hatte sich vorher auf eine 1:35,571 min gesteigert.

Bei Halbzeit hatten nur fünf Piloten noch keine persönliche Verbesserung erreicht, darunter Razgatlioglu, Michael Rinaldi (Ducati) und der gestürzte Lecuona. Razgatlioglu fuhr jedoch einen beeindruckenden Long-Run mit mehreren Runden unter 1:35 min!



Erst gegen Ende der Session legten es einige Piloten auf eine schnelle Runde an. Den Anfang machte Bautista, der zehn Minuten vor dem Ende in 1:34,382 min für eine neue Bestzeit sorgte. Auch Rea glänzte jetzt mit Rundenzeiten unter 1:35 min. Für den Sprung nach ganz vorne reichte es für den Kawasaki-Piloten aber nicht.

Es blieb bei der Bestzeit von Ducati-Star Bautista. Hinter dem 37-Jährigen folgen Razgatlioglu (+ 0,084) und Rea (+0,298).



Mit seiner Zeit aus dem FP1 belegt Honda-Ass Lecuona Position 5. Die beste BMW stellte Loris Baz (Bonovo action) mit 0,938 sec Rückstand auf die achte Position.

Ducati-Pilot Philipp Öttl steigerte sich im FP2 um eine volle Sekunde auf eine 1:35,723 min und beendet den Freitag als Zwölfter. Leon Haslam, der bei Pedercini Kawasaki kurzfristig für Loris Cresson einspringt, verlor nur 1,7 sec auf die Tagesbestzeit und wurde 14.





Michael van der Mark, der sechs Wochen nach seinem mehrfachen Schien- und Wadenbeinbruch immer noch stark humpelt, kam auf eine bemerkenswerte 1:36,720 min.

Ergebnis Superbike-WM: Assen, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 1:34,382 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:34,680 + 0,298 sec 3. Alex Lowes Kawasaki 1:34,772 + 0,390 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:34,785 + 0,403 5. Garrett Gerloff Yamaha 1:34,999 + 0,617 6. Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:35,016 + 0,634 7. Loris Baz BMW 1:35,320 + 0,938 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:35,471 + 1,089 9. Iker Lecuona Honda 1:35,495 + 1,113 10. Axel Bassani Ducati 1:35,568 + 1,186 11. Scott Redding BMW 1:35,571 + 1,189 12. Philipp Öttl Ducati 1:35,723 + 1,341 13. Lucas Mahias Kawasaki 1:36,099 + 1,717 14. Leon Haslam Kawasaki 1:36,160 + 1,778 15. Xavi Vierge Honda 1:36,233 + 1,851 16. Roberto Tamburini Yamaha 1:36,300 + 1,918 17. Gabriele Ruiu BMW 1:36,595 + 2,213 18. Kohta Nozane Yamaha 1:36,677 + 2,295 19. Christophe Ponsson Yamaha 1:36,698 + 2,316 20. Michael Van Der Mark BMW 1:36,720 + 2,338 21. Hafizh Syahrin Honda 1:36,968 + 2,586 22. Leandro Mercado Honda 1:37,019 + 2,637 23. Luca Bernardi Ducati 1:37,400 + 3,018 24. Oliver König Kawasaki 1:37,877 + 3,495 25. Eugene Laverty BMW