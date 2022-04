Assen-Schock für BMW: Zwei Fahrer für unfit erklärt

Comeback-Mann Michael van der Mark und Eugene Laverty müssen auf das zweite freie Training der Superbike-WM in Assen verzichten. Das haben die Rennärzte nach FP1 am Freitagvormittag entschieden.

Das Comeback von Michael van der Mark kam wie befürchtet zu früh. Am Donnerstag bestand der Niederländer zwar die medizinische Prüfung, doch knapp sechs Wochen nach seinem mehrfachen Schien- und Wadenbeinbruch rechts hat er noch nicht genügend Kraft und Beweglichkeit auf dem Motorrad. Laufen kann Michael nur stark humpelnd.



Der WM-Dritte von 2018 wird auf das FP2 am Freitagnachmittag ebenso verzichten müssen wie sein BMW-Kollege Eugene Laverty, der im ersten Training einen heftigen Sturz hatte, bei dem von der M10000RR des Bonovo-Teams nicht viel übrig blieb.



Während van der Mark das dritte freie Training am Samstagmorgen auf jeden Fall fahren darf und erst vor der Superpole erneut bei den Rennärzten vorstellig werden muss, hat Laverty seinen Termin bereits vor FP3. Dann wird entschieden, wie das Wochenende für den Nordiren weitergeht.