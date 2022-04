Kronzeuge Alvaro Bautista: Er sah die Kollision genau

Das ist der Horror jedes Motorradrennfahrers: stürzende Gegner direkt vor einem. So ging es Alvaro Bautista im zweiten Superbike-Hauptrennen in Assen, als Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu sich ins Gehege kamen.

Der fabelhafte Sieg von Ducati-Star Alvaro Bautista im zweiten Hauptrennen auf dem TT-Circuit ging angesichts der schwerwiegenden Ereignisse unter. Natürlich war die Kollision zwischen Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu nach den Rennen das Thema Nummer 1. Dass Bautista sein 19. Superbike-Rennen gewann und er die Weltmeisterschaft jetzt mit 18 Punkten Vorsprung auf Rea anführt, verkümmerte zur Randnotiz.

Als es in der sechsten Runde ausgangs von Kurve 1 krachte, hatte Bautista die beste Aussicht: Er war direkt hinter Rea und Razgatlioglu.



«Ich war während des Sturzes mehr auf meine Sicherheit bedacht, als dass ich genau hätte schauen können, was passiert ist», schickte WM-Leader Bautista bei seinem Gespräch mit einer Handvoll Journalisten voraus. «Für mich sah es so aus, als wäre Toprak etwas weit nach außen gekommen. Er fuhr bis auf die Kerbs, war aber nicht neben der Strecke. Jonathan war innerhalb und hinter ihm. Jonathan fuhr auf der Ideallinie, aber Toprak kam auf die gleiche Linie. Beide wollten im selben Moment auf die gleiche Stelle. Aber da war kein Platz für zwei Fahrer und sie berührten sich. Sie haben sich schon in der Vergangenheit oft berührt und es ist nie etwas passiert. Dieses Mal ging es anders aus.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Lecuona, Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Bautista, Rea, Lecuona © Gold & Goose Vierge, Van der Mark, Mahias © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Lecuona vor Locatelli © Gold & Goose Redding und Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Van der Mark, Haslam, Ponsson, Tamburini © Gold & Goose Locatelli und Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt den zweiten Lauf in Assen © Gold & Goose Locatelli, Bautista, Lecuona © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Ich bremste so hart ich konnte, aber da war nirgends Platz für mich», schilderte Bautista seinen Schreckmoment. «Die Bikes von Jonathan und Toprak schlidderten vor mir, ich bremste immer stärker. Dann tat sich auf einmal eine Lücke auf und ich kam durch. Sonst hätte ich die Motorräder erwischt. Am nächsten Kurveneingang krachte mir Lecuona in die Seite und dann noch einer – total verrückt. Ich hatte extrem viel Glück, nicht zu stürzen. Das ging alles so schnell, ich brauchte ein paar Runden, um das alles zu verarbeiten. Dann fand ich meine Pace wieder und pushte, obwohl ich meinen Vorsprung jede Runde vergrößerte. Zwischendurch versuchte ich, etwas entspannter zu fahren. Aber dadurch veränderten sich meine Linien und das Bike bewegte sich anders, also zog ich es vor zu fahren, als hätte ich jemanden hinter mir.»



Bautista gewann das Rennen überlegen mit 8,77 sec Vorsprung auf Andrea Locatelli (Pata Yamaha) und 11,58 sec vor Iker Lecuona (Honda).

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,267 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 0,300 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,959 5. Iker Lecuona Honda + 11,997 6. Loris Baz BMW + 12,953 7. Garrett Gerloff Yamaha + 13,410 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,512 9. Axel Bassani Ducati + 13,567 10. Philipp Öttl Ducati + 13,871

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699