Nach dem Freudentaumel übertrieb es Loris Baz (BMW)

Im ersten Superbike-Hauptrennen in Assen hatte Loris Baz für das beste WM-Ergebnis des deutschen Teams Bonovo action BMW gesorgt. Am Sonntag legte der Franzose nach – dann ging er zu weit.

Nachdem Loris Baz am Samstag mit Platz 6 und dem Sieg in der Wertung der Privatfahrer das beste Ergebnis für Bonovo action BMW Racing in der Superbike-Weltmeisterschaft erzielen konnte, zeigte der Franzose auch am sonnigen Sonntag auf dem TT-Circuit in Assen, was in ihm steckt.



Im Superpole-Rennen am Vormittag kam Baz am Start schlecht weg und fiel bis auf Platz 15 zurück. Doch schon in der zweiten Runde war er wieder in den Top-10 und nach sieben Runden sogar auf Platz 9. In den letzten beiden Runden machte der BMW-Pilot weitere Positionen gut und kam erneut als Sechster ins Ziel.

Das zweite Hauptrennen über 21 Runden startete Baz vom sechsten Platz in der zweiten Startreihe. Erneut haderte er, am Start schnell wegzukommen und fiel nach einem Fehler bis auf Platz 17 zurück. Im Übereifer stürzte er schließlich in der zweiten Runde.

«Wir haben im Warm-up etwas probiert, das Superpole-Rennen war gut», erzählte Baz. «Obwohl ich einen fürchterlichen Start hatte, konnte ich bis auf Platz 6 zurückkommen. Es war ein aggressives Rennen. Damit konnte ich dann im zweiten Hauptrennen auch von Platz 6 losfahren, hatte aber wieder einen schwierigen Start. Wir haben im Moment einige Sorgen mit dem Losfahren. Dann ist mir eingangs der ersten Kurve das Hinterrad weggerutscht und ich berührte Nozane. Er stürzte und ich fuhr geradeaus. Es tut mir leid für ihn. Damit war ich Letzter und habe hart gepusht, um wieder nach vorne zu kommen. Aber mir ist das Vorderrad in einer schnellen Kurve weggerutscht, das war’s.»



Kohta Nozane (GRT Yamaha) hat sich bei seinem Sturz den fünften Mittelfußknochen rechts gebrochen.

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,267 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 0,300 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,959 5. Iker Lecuona Honda + 11,997 6. Loris Baz BMW + 12,953 7. Garrett Gerloff Yamaha + 13,410 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,512 9. Axel Bassani Ducati + 13,567 10. Philipp Öttl Ducati + 13,871

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699