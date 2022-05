Wiedervereint: James Toseland und seine WM-Honda

Dass er so lange der letzte Honda-Weltmeister in der Superbike-WM sein würde, ahnte James Toseland 2007 sicher nicht. 15 Jahre später gab es ein Wiedersehen mit seiner Fireblade.

James Toseland ist der letzte Honda-Pilot, der die Superbike-WM gewinnen konnte. In der Saison 2007 glänzte der Engländer mit einer vorbildlichen Konstanz, stand in 14 Rennen auf dem Podium, davon in acht Rennen als Sieger.



Toseland ist sogar der einzige Honda-Pilot, der mit einer Fireblade die Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Alle anderen Titel wurden mit V4- oder V2-Modellen gewonnen.

2022 moderiert der mittlerweile 41-Jährige zusammen mit James Whitham bei Eurosport UK die seriennahe Meisterschaft und ist an den Rennwochenenden häufig vor Ort.



Beim Heimrennen brachten die Niederländer alle Motorräder an die Rennstrecke, mit denen ein WM-Titel eingefahren wurde. Prunkstück der Ausstellung ist die CBR1000RR, mit der Toseland den einzigen SBK-Titel von Ten Kate eingefahren hatte.

Natürlich ließ es sich der 16-fache Laufsieger nicht nehmen und stattete seinem Weltmeisterteam Ten Kate einen Besuch ab. Die Honda Fireblade hat er sichtlich immer noch ins Herz geschlossen.