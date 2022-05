Was Marvin Fritz für die Superbike-WM 2022 plant

Bei seinen zwei Gaststarts in der Superbike-WM 2021 hat sich Marvin Fritz gut in Szene gesetzt. Inzwischen steht fest: Wir werden den Yamaha-Piloten aus Neckarzimmern auch dieses Jahr sehen.

Bei insgesamt fünf Rennen in der Superbike-WM 2021 – drei in Most, zwei in Jerez – fuhr Marvin Fritz als Zehnter im ersten Hauptrennen in Böhmen in die Punkte; zweimal verpasste er die Punkteränge als 16. knapp. Zweimal stürzte der Wildcard-Pilot, klaubte seine Yamaha R1 aber wieder auf und setzte das Rennen fort. Das ist der schnelle Badener aus der Endurance-WM gewohnt, die er hauptberuflich bestreitet.



Bei den Ergebnissen muss man berücksichtigen, dass Fritz kein Motorrad in Superbike-Konfiguration zur Verfügung hatte, sondern eine modifizierte Yamaha aus der Langstrecken-WM. Außerdem ist der Champion der IDM Superbike 2016 Reifen von Bridgestone gewohnt, in SBK sind aber Einheitsreifen von Pirelli vorgeschrieben.

Fahrerisch hat Fritz gezeigt, dass er in der Superbike-WM mithalten kann. Das will der 29-Jährige zusammen mit dem Yamaha Austria Racing Team auch dieses Jahr unter Beweis stellen. «Geplant ist wieder Most und eventuell Barcelona und Portimao», verriet Marvin SPEEDWEEK.com.



Pläne, diese Saison bei allen Europa-Rennen anzutreten, wurden verworfen.

Kalender Superbike-WM 2022:

08.–10. April: Aragón/Spanien

22.–24. April: Assen/Niederlande

20.–22. Mai: Estoril/Portugal

10.–12. Juni: Misano/Italien

15.–17. Juli: Donington Park/Großbritannien

29.–31. Juli: Most/Tschechien

09.–11. September: Magny-Cours/Frankreich

23.–25. September: Barcelona/Spanien

07.–09. Oktober: Portimao/Portugal

21.–23. Oktober: San Juan/Argentinien

11.–13. November: Mandalika/Indonesien

18.–20. November: Phillip Island/Australien