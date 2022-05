Xavi Vierge (Honda): Nur die Top-3 sind unerreichbar

Mit den beiden Rookies Iker Lecuona und Xavi Vierge stellte sich Honda für die Superbike-WM 2022 neu auf. Die ermutigenden Ergebnisse in Aragon und Assen sollen nur der Anfang gewesen sein.

Nach zwei bescheidenen Jahren mit der neuen CBR1000RR-R ließ man im Werksteam der Honda Racing Corporation (HRC) keinen Stein auf dem anderen. Mit Iker Lecuona (22) und Xavi Vierge (24) wurden zwei Piloten aus dem GP-Paddock verpflichtet, die das jüngste Fahrer-Duo in der Superbike-WM bilden.

Schon beim zweiten Meeting der Superbike-WM 2022 in Assen brauste Lecuona im zweiten Lauf als Dritter auf das Podium und liegt als Fünfter, punktgleich mit dem Vierten, auch in der Gesamtwertung gut im Rennen. Xavi Vierge wurde von einer Rippenverletzung eingebremst, sieht aber sich und Honda im Aufwind.



«Wir sind zwei junge Fahrer und unser Ziel ist es natürlich, so schnell wie möglich um Siege zu kämpfen», hielt der 24-Jährige bei WorldSBK fest. «Ein weiteres Ziel ist, den Teamkollegen zu schlagen. Dadurch pushen wir uns gegenseitig. Iker hat es aufs Podium geschafft, weil zwei Fahrer vor ihm gestürzt sind – aber man muss dabei sein! Er war Fünfter, zwei stürzten, er stand auf dem Podium. Im gleichen Rennen wurde ich Neunter. Man muss da sein, um eine solche Gelegenheit ausnutzen zu können. Ich freue mich sehr für ihn und für das Team, denn sie harmonieren sehr gut. Natürlich freue ich mich auch für mich, denn ich weiß, dass wir die ganze Saison über nah beieinander liegen werden, wenn ich meine Chancen nutze.»

Und das soll bereits in Estoril beginnen.



«Ich hoffe, dass ich in Estoril mit ihm um die Top 5 oder Top 6 kämpfen kann – das ist im Moment unsere Realität, und wenn wir es schaffen, dort zu sein und die Rivalen in einem Rennen ausfallen, dann streben wir das Podium an», betonte Vierge. «Im Moment gibt es drei Fahrer, die vor dem Rest liegen, Toprak, Rea und Álvaro, alle anderen sind der Rest. Unser Ziel muss sein, so nah wie möglich an diesen Fahrern zu sein und zu versuchen, sie zu schlagen, wenn es geht.»