Scott Redding (BMW): «Nicht der richtige Weg»

Auf dem Papier trat BMW bei der Superbike-WM 2022 in Estoril auf der Stelle, Scott Redding und Motorsport Direktor Marc Bongers sehen aber Fortschritte. Einig ist man über eine falsche Entscheidung für das zweite Rennen.

Mit Startplatz 4 und den Rennpositionen 8, 7 und 11 war Scott Redding in Estoril der erfolgreichste BMW-Pilot. Neben dem guten Qualifying war ermutigend, dass der Engländer im ersten Lauf am Samstag und im Superpole-Race am Sonntagvormittag lange in den Top-5 mitfahren konnte, bevor er im Finale zurückfiel.



Auf der Kehrseite der Medaille: In allen drei Rennen büßte der 29-Jährige wie bisher pro Runde etwa eine Sekunde auf die Spitze ein. Und hinsichtlich der Ergebnisse war Redding in Assen mit den Plätzen 9, 11 und 5 ähnlich unterwegs.



«Das Wochenende in Estoril ist insgesamt etwas besser für uns verlaufen», meinte jedoch der BMW-Pilot. «Das Qualifying war gut, nachdem ich bereits in FP1 direkt ein besseres Gefühl für das Bike hatte. Und das hilft immer für das restliche Wochenende.»

Redding weiter: «In Rennen eins hatten wir ein paar Probleme mit dem Vorderreifen, was es uns etwas schwierig gemacht hat. Im Superpole-Race haben wir möglicherweise die falsche Reifenwahl getroffen. In Rennen zwei hatte ich einfach Schwierigkeiten, das Bike zu bremsen. Daher konnte ich keine guten Rundenzeiten fahren. Wir hatten nach Rennen eins für das zweite Rennen ein paar Änderungen vorgenommen, und das war nicht der richtige Weg. Doch alles in allem war das Wochenende ein bisschen besser für mich. Nun hoffe ich, dass wir die Form, die wir insgesamt das Wochenende über hatten, halten können, und versuche, in Misano darauf aufzubauen.»

Auch Marc Bongers, als BMW Motorsport Direktor für das Superbike-Projekt verantwortlich, sieht Licht am Ende des Tunnels.



«Auf Scotts Seite gab es einige Lichtblicke und Highlights. Mit Platz 4 hatte er eine sehr gute Startposition», betonte der Niederländer. «Im ersten Rennen wurde er Achter, und in den schwierigen Bedingungen des Superpole-Race Siebter. Für das letzte Rennen am Sonntagnachmittag wollten wir noch einen Schritt nach vorn machen, um uns in unserem schwächsten Sektor, dem letzten Sektor, zu verbessern. Leider war dies ein Fehlschritt, der sich in anderen Abschnitten der Strecke negativ ausgewirkt hat. Aus dieser Situation haben wir gelernt. Insgesamt bin ich zufrieden damit, wie das Wochenende für Scott verlaufen ist, da wir auf Basis des Tests zuvor in Portimão eine gute Stabilität im Motorrad hatten, und das ist eine gute Grundlage für die weitere Arbeit.»

Bester BMW-Pilot in der Gesamtwertung bleibt Loris Baz (Bonovo action) mit 38 Punkten auf dem zehnten Rang. Redding folgt mit 35 Punkten als WM-Zehnter.