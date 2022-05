Estoril, Lauf 1: Bautista gewinnt episches Duell

Das erste Rennen der Superbike-WM 2022 in Estoril war umkämpft. Zuerst rang Toprak Razgatlioglu (Yamaha) Jonathan Rea (Kawasaki) nieder, dann unterlag der Weltmeister aber dem auftrumpfenden Álvaro Bautista (Ducati).

Die Rennen der Supersport-WM 2022 in Estoril finden ohne Michael van der Mark (BMW), Philipp Öttl (Ducati) und Garrett Gerloff (Yamaha) statt. Der Deutsche wird Xavi Fores ersetzt, bei MotoXracing pilotiert Marvin Fritz statt des verletzten Roberto Tamburini die Yamaha R1.



In der Superpole verbesserte Jonathan Rea (Kawasaki) den Rekord um 0,5 sec deutlich, doch in den Trainings glänzte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit den schnellsten Zeiten. Immer in der Nähe auch WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati).



Weil der Asphalt kühler als in den Trainings war, setzte Rea auf den SC0-Rennreifen. Razgatlioglu und Bautista den weicheren SCX.

In der ersten Rennhälfte setzten sich Rea und Razgatlioglu an der Spitze ab und kämpften sich, als wäre das Rennen gleich vorbei. Doch ab Runde 15 machte Bautista aus dem Duo ein Trio – der Ducati-Star hing lange hinter Andrea Locatelli (Yamaha) fest.



Bautista erbte in Runde 16 nach einem Verbremser von Rea den zweiten Platz und jagte fortan Razgatlioglu. Mehrfach wechselten die beiden die Positionen, wobei der Yamaha-Pilot von seiner außergewöhnlichen Performance auf der Bremse profitierte. Doch der Spanier nutzte die Power seiner Ducati, um auf der Zielgeraden am Türken vorbeizuziehen. Rea wurde abgeschlagen Dritter.

Honda gab im ersten Rennen mit Platz 5 für Iker Lecuona und Platz 6 von Xavi Vierge eine ermutigende Vorstellung. Auch Scott Redding beeindruckte lange mit starken Rundenzeiten und einer Position in den Top-5, doch im letzten Renndrittel fiel Engländer als immer noch der BMW-Pilot auf Platz 8 zurück.



Marvin Fritz (Yamaha) zeigte im ersten Lauf eine tadellose Leistung und verpasste als 16. nur um wenige 1/1000 sec die Punkteränge.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu in der ersten Kurve vorne, dann Rea und Bautista. Lecuona auf Platz 5, Redding auf 7. Fritz auf 15.



Runde 1: Razgatlioglu 0,1 sec vor Rea. Bautista hinter Locatelli (3.) auf Platz 4 zurückgefallen. Dann Lowes, Redding und Lecuona. Ausfall Mercado.



Runde 2: Razgatlioglu und Rea 1,4 sec vor Locatelli und Bautista. Fritz auf 15.



Runde 3: Rea folgt Razgatlioglu wie ein Schatten und fährt dem Türken aufs Hinterrad – dieses Mal ohne Sturz. Bautista kommt nicht an Locatelli vorbei.



Runde 4: Razgatlioglu 0,5 sec vor Rea, der in 1:36,204 min die schnellste Rennrunde fährt. Bautista neuer Dritter. Redding behauptet sich auf Platz 5 vor Lecuona und Lowes. Fores und Fritz kämpfen um Platz 15.



Runde 5: Rea knabbert sich langsam wieder an Razgatlioglu heran. Bautista (3.) 2,8 sec zurück. Vinales gibt das Rennen auf.



Runde 6: Razgatlioglu verpasst die Ideallinie, Rea schlüpft innen durch und ist neuer Führender.



Runde 7: Rea und Razgatlioglu fahren am Limit, Bautista kommt nicht näher.



Runde 8: Razgatlioglu bremst sich am Ende der Gerade an Rea vorbei. Locatelli (4.) schon 4,4 sec zurück.



Runde 9: Während sich Razgatlioglu und Rea an der Spitze bekämpfen, robbt sich Bautista etwas näher heran. Fritz (16.) zwei Sekunden hinter Lucas Mahias auf Platz 15.



Runde 10: Jetzt holt sich Rea am Ende der Geraden auf der Bremse die Führung zurück. Bautista verkürzt auf 1,9 sec.



Runde 11: Zwischen Rea und Razgatlioglu geht es verdammt eng zu, vorwiegend in der ersten Kurve. Davon profitiert Bautista: Nur noch 1,4 sec! Locatelli auf Platz 4 schon 7,2 sec zurück. Redding (5.) holt auf den Italiener auf.



Runde 12: Nur Bautista fährt in 1:36,867 min unter 1:37 min.



Runde 13: Rea bleibt vorne, Razgatlioglu am Hinterrad. Bautista 1 sec zurück. Redding, Lecuona und Vierge kämpfen um Platz 5. Fritz verliert Platz 16 an Luca Bernardi (Ducati).



Runde 14: Rea mit Fehler in Kurve 1 – Razgatlioglu vorne, Bautista jetzt Zweiter.



Runde 15: Razgatlioglu 0,5 sec vor Bautista und 0,8 sec vor Rea. Redding (7.) fällt hinter Lecuona (5.) und Vierge (6.) zurück.



Runde 17: Razgatlioglu und Bautista mit identischen Zeiten. Rea (3.) schon 1,3 sec zurück.



Runde 18: Bautista 0,041 sec hinter Razgatlioglu! Rea kann nicht mehr mithalten und fällt weiter zurück.



Runde 19: Razgatlioglu kämpft mit seiner Yamaha, um vor Bautista zu bleiben.



Runde 20: Bautista erstmals vorne, aber Razgatlioglu kontert auf der Bremse.



Letzte Runde: Bautista nutzt die Power seiner Ducati und liegt auf der Ziellinie 0,124 sec vor Razgatlioglu, Rea um 4,8 sec abgeschlagen Dritter. Fritz verpasst als 16. um 0,080 sec die Punkte.

Ergebnis Superbike-WM: Estoril, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,126 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 4,835 4. Andrea Locatelli Yamaha + 17,079 5. Xavi Vierge Honda + 19,107 6. Iker Lecuona Honda + 19,215 7. Alex Lowes Kawasaki + 21,956 8. Scott Redding BMW + 23,090 9. Michael Rinaldi Ducati + 24,104 10. Loris Baz BMW + 25,212 11. Xavi Fores Ducati + 27,516 12. Axel Bassani Ducati + 30,686 13. Luca Bernardi Ducati + 39,599 14. Kohta Nozane Yamaha + 39,643 15. Eugene Laverty BMW + 41,735 16. Marvin Fritz Yamaha + 41,854 17. Lucas Mahias Kawasaki + 42,790 18. Christophe Ponsson Yamaha + 50,082 19. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 20. Oliver König Kawasaki > 1 min 21. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min out Leandro Mercado Honda