Estoril, Lauf 2: Fantastischer Rea bezwingt Ducati

Mit einer unglaublichen letzten Runde im zweiten Rennen der Superbike-WM 2022 in Estoril rang Jonathan Rea (Kawasaki) den schon wie der Sieger aussehenden Álvaro Bautista (Ducati) nieder.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM in Estoril entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Reihe bestand somit aus Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati). In Reihe 2 lauerten Iker Lecuona (Honda), Andrea Locatelli (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki). Die dritte Reihe beginnt mit BMW-Pilot Scott Redding. Ab Startplatz 10 wird das Ranking der Superpole herangezogen.



Vier Fahrer fehlten im zweiten Hauptrennen verletzungsbedingt: Michael van der Mark (BMW), Philipp Öttl (Go Eleven Ducati), Garrett Gerloff (GRT Yamaha) und Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti). Die Ducati des Deutschen pilotierte Xavi Fores.

Die Regenwolken, die für ein turbulentes zweites Rennen der Supersport-WM sorgten, hatten sich nicht verzogen. Bei Rennstart war die Strecke aber komplett trocken und bis auf weniger Tropfen blieb es dabei auch. Die erste Startreihe entschied sich geschlossen für den weichen SCX-Rennreifen.



An der Spitze entwickelte sich der erwartete Dreikampf zwischen Rea, Razgatlioglu und Bautista mit kurzzeitiger Beteiligung von Alex Lowes (Kawasaki). Die drei Ausnahmekönner zeigten ein großartiges Rennen, die letzte Runde riss die Zuschauer von ihren Sitzen.



Bautista führte das Rennen die meiste Zeit an, mehrmals setzte sich aber auch Rea in Führung. Mit der schnellsten Rennrunde fuhr der Nordire in der vorletzten Runde ans Hinterrad des schnellen Ducati-Piloten. Rea benötigte zwei Anläufe, bis er den Spanier erfolgreich hinter sich lassen konnte. Auf der Ziellinie hatte der Kawasaki-Pilot 0,2 sec Vorsprung auf Bautista. Razgatlioglu musste in den letzten Runden abreißen lassen und wurde mit 4 sec Rückstand Dritter. Als Vierter fuhr Lowes sein bestes Saisonergebnis ein.

Als Fünfter im Ziel wehrte sich Andrea Locatelli (Yamaha) ein halbes Rennen die Angriffe von Iker Lecuona (Honda) ab, der sich um nur 0,077 sec mit der sechsten Position zufriedengeben musste.



Die beste BMW brachte erneut Scott Redding ins Ziel. Der Engländer fuhr zeitweise in den Top-6, fiel im Verlauf des Rennens aber bis auf Platz 11 zurück.



Marvin Fritz (Yamaha) verpasste als 17. die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea und Locatelli in die erste Kurve. Bautista auf 4, Lecuona auf 5. Marvin Fritz 14.



Runde 1: Rea führt vor Razgatlioglu, Bautista und Lecuona. Redding auf Platz 8.



Runde 2: Die Top-3 innerhalb 0,5 sec. Lowes mit schnellster Rennrunde in 1:37,222 min neuer Vierter. Redding auf Platz 10 durchgereicht.



Runde 3: Erste Regentropfen fallen! Razgatlioglu (2.) macht keine Anstalten, Rea anzugreifen. Lowes in 1:37,039 min wieder schneller und vorbei an Bautista auf Platz 3.



Runde 4: Rea, Razgatlioglu und Lowes innerhalb 0,141 sec. Lecuona Sechster, Redding Zehnter. Fritz auf Platz 15.



Runde 5: Zwischen Bautista (4.) und Locatelli (5.) eine Lücke von einer Sekunde.



Runde 6: Sturz Isaac Vinales (Kawasaki) auf Platz 19 liegend.



Runde 7: Razgatlioglu auf der Bremse vorbei an Rea in Führung. Der Yamaha-Pilot fährt in 1:37,022 min die schnellste Rennrunde.



Runde 8: Razgatlioglu, Rea, Lowes und Bautista innerhalb 0,6 sec. Lowes in 1:36,978 min der Schnellste.



Runde 9: Fritz (15.) hat Ponsson (16.) im Nacken.



Runde 10: Bautista schnappt sich auf der Geraden Platz 3 von Lowes. Locatelli (5.) schon 2,4 sec zurück. Redding auf der neunten Position verliert bereits 8,5 sec.



Runde 11: Bautista überholt auf der Geraden Razgatlioglu und Rea und führt Lauf 2 erstmals an.



Runde 12: Rea presst sich an Bautista vorbei zurück in Führung. Lowes kassiert Razgatlioglu auf der Bremse, doch der Türke kontert sofort.



Runde 13: Die Top-4 schon 3 sec vor Locatelli (4.), 4 sec vor Lecuona (5.) und 10 sec vor Redding (10.).



Runde 14: Die Führung wechselt zwischen Bautista und Rea mehrfach. Razgatlioglu (3.) hält sich verdächtig zurück.



Runde 15: Bautista 0,2 sec vor Rea und 0,6 sec vor Razgatlioglu. Lowes (4.) muss abreißen lassen. Lecuona (6.) holt zu Locatelli (5.) auf. Fritz auf 17 mit Anschluss bis Platz 15.



Runde 16: Lecuona (6.) am Hinterrad von Locatelli (5.).



Runde 17: Rea mit persönlich schnellster Runde, aber Bautista ist dennoch minimal schneller.



Runde 18: Bautista zieht Rea und Razgatlioglu langsam davon. Redding (10.) unter Druck von Fores (11.).



Runde 19: Bautista 0,4 sec vor Rea und 1,5 sec vor Razgatlioglu. Fores übernimmt Platz 10 von Redding (11.)



Runde 20: Rea lässt nicht locker und hält den Druck mit der schnellsten Rennrunde ein 1:36,949 min auf Bautista aufrecht.



Letzte Runde: Rea gewinnt vor Bautista und Razgatlioglu. Fritz auf 17.

Ergebnis Superbike-WM: Estoril, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,194 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 4,350 4. Alex Lowes Kawasaki + 7,125 5. Andrea Locatelli Yamaha + 8,232 6. Iker Lecuona Honda + 8,309 7. Axel Bassani Ducati + 10,865 8. Michael Rinaldi Ducati + 16,082 9. Xavi Vierge Honda + 18,292 10. Xavi Fores Ducati + 18,412 11. Scott Redding BMW + 19,758 12. Loris Baz BMW + 25,193 13. Kohta Nozane Yamaha + 27,753 14. Eugene Laverty BMW + 38,391 15. Luca Bernardi Ducati + 38,424 16. Christophe Ponsson Yamaha + 41,541 17. Marvin Fritz Yamaha + 42,555 18. Leandro Mercado Honda + 49,775 19. Hafizh Syahrin Honda + 51,353 20. Oliver König Kawasaki > 1 min out Isaac Vinales Kawasaki