Nächster Versuch in Misano: Toprak braucht Siege

Drei Meetings der Superbike-WM 2022 sind bereits verstrichen und der aktuelle Weltmeister, Toprak Razgatlioglu, hat noch keinen Sieg eingefahren. In Misano, glaubt der Yamaha-Star, könnte es so weit sein.

Die Mission Titelverteidigung läuft für Toprak Razgatlioglu nicht nach Plan. Die Veränderungen an der Yamaha R1 im Winter haben nicht sich als der Stein der Weisen entpuppt, dazu ist die Konkurrenz stärker geworden. Nicht nur Jonathan Rea (Kawasaki) scheint in der Saisonvorbereitung besser gearbeitet zu haben und liegt nach drei Meetings um 35 Punkte voraus, auch der zu Ducati zurückgekehrte Álvaro Bautista glänzt mit Konstanz und Speed und hat sogar 57 Punkte mehr eingefahren als der Yamaha-Star.

Um die schon große Lücke zu schließen, benötigt Razgatlioglu nichts weniger als Siege – in der Superbike-WM 2022 bisher Fehlanzeige!

Auch deshalb absolvierte Yamaha im Anschluss an das SBK-Wochenende im Autodromo do Estoril einen Testtag.



«Wir haben in Estoril einige gute Schritte gemacht; zuerst beim Rennen und auch beim Test – danke an das Team für diesen Test, er war gut für mich und das Motorrad», sagte der 25-Jährige wenige Tage vor dem vierten Saisonmeeting. «Nachdem ich zwei Wochen lang zu Hause trainiert habe, freue ich mich auf Misano, eine Strecke, die mir sehr gut gefällt. Der Test in Estoril war sehr positiv, denn wir konnten den Grip am Heck deutlich verbessern, der in der letzten Runde ein Problem war. Das Team und Yamaha arbeiten daran, die R1 zu verbessern. Zuletzt konnte ich schon mehr wie ich selbst fahren, es war sehr eng und ich habe die Rennen genossen. Wir haben gute Punkte für die Meisterschaft geholt, aber jetzt hoffe ich, dass wir in Misano wieder um den Sieg kämpfen werden.»

Vor einem Jahr fuhr Razgatlioglu in Misano zwei zweite Plätze und einen Sieg ein.