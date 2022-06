Leon Haslam (39): «Corser der Coolste, Rea der Beste» 06.06.2022 - 11:50 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Leon Haslam und Troy Corser blieben Kumpels

Leon Haslam hat eine lange Karriere in der Superbike-WM, in diesem Jahr sehen wir den Engländer nur noch hin und wieder als Einzelkämpfer bei Pedercini Kawasaki. An seine vielen Teamkollegen erinnert sich der 38-Jährige