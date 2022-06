Chaz Davies lernte es beim 24h Spa auf die harte Tour

Am vergangenen Wochenende bestritt Chaz Davies im deutschen Ducati-Team ERC in Spa sein Debüt im Rahmen der Endurance-WM. Das 24-Stunden-Rennen endete für ihn bei Halbzeit.

ERC Endurance Ducati fuhr im Qualifying in Spa-Francorchamps auf den sechsten Startplatz. Der ehemalige Superbike-WM-Profi Chaz Davies trug zum guten Qualifying-Ergebnis der deutschen Truppe mit seiner Zeit in 2:21,653 min mit dazu bei. Doch ganz so erfreulich setzte sich das Wochenende für den 35-Jährigen nicht fort.

In der Nacht musste das Team um Frank Hoffmann einen herben Rückschlag hinnehmen, als die Ducati mit der Startnummer 6 unplanmäßig die Box ansteuerte. Das Team wechselte zweimal die komplette Tankeinheit inklusive der Kraftstoffpumpe aus, aber die Probleme bei der Spitzzufuhr konnten nicht behoben werden. Chaz Davies sowie seine Teamkollegen David Checa und Xavi Fores schieden aus.

«Es ist schade, dass ich mein erstes 24-Stunden-Rennen nicht zu Ende fahren konnte, aber es war ein tolles Erlebnis», bedauerte der mehrfache Superbike-Vizeweltmeister. «Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die EWC-Spec Ducati Panigale V4R zu fahren und sie mit mir so erfahrenen und schnellen Fahrern zu teilen. Dass wir das Rennen vorzeitig aufgeben mussten, war für mich die harte Tour zu lernen, dass in der Endurance-WM alles passieren kann. Das müssen wir aber so hinnehmen. Ich danke dem gesamten ERC Endurance Ducati Team für die Chance, hier dabei gewesen zu sein.»

Am Wochenende ist Davies in Misano wieder in der Superbike-WM im Einsatz, dann allerdings als Riding-Coach für die Ducati-Werkspiloten.