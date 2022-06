Loris Baz (Bonovo BMW): «Top-6 in Misano möglich»

Loris Baz und Eugene Laverty möchten in Misano mehr erreiche als in Estoril

Nach einem Rückschlag in Estoril glaubt BMW-Pilot Loris Baz, dass beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano starke Ergebnisse möglich sind. Auch sein Bonovo-Teamkollege Eugene Laverty möchte neu durchstarten.

Estoril war das für erste Rennwochenende von Bonovo BMW ohne einstelliges Ergebnis. Für das beste Finish sorgte Loris Baz als Zehnter im ersten Lauf. Im Superpole-Race waren der Franzose und sein Teamkollege Eugene Laverty sogar gestürzt.

Nach der dreiwöchigen Pause soll am kommenden Wochenende in Misano wieder besser laufen.



«Wir haben in Misano getestet, und das wird wichtig sein, auch wenn die Bedingungen und das Grip-Level nun ganz anders sein werden als beim Test», gibt Baz zu bedenken. «Ich hatte beim Test dort ein gutes Feeling, und wir werden nun am Rennwochenende versuchen, das Beste aus dem Paket herauszuholen. Wenn es uns gelingt, alles zusammenzubringen, dann sind im Moment die Top-5 oder Top-6 unser Ziel, und das sollten wir schaffen. Wir werden also auf einer schönen Rennstrecke unser Bestes versuchen. Ich liebe Misano, und ich freue mich, wieder mit den Jungs zusammen zu sein, und wir werden wie immer hart arbeiten.»

Eugene Laverty kann in der gesamten Saison noch nicht über Platz 10 hinaus, dennoch stellte sich kürzlich Teambesitzer Jürgen Röder demonstrativ hinter den Nordiren. Aber der 36-Jährige weiß auch, dass seine Ergebnisse besser werden müssen.



«Wir haben im Winter in Misano getestet, und das Bike hat sich gut angefühlt. Das war auch am letzten Rennwochenende in Estoril der Fall, wir haben uns in den ersten drei Reihen qualifiziert, und die Pace mit frischen Reifen war gut. Aber über die Renndistanz konnte ich den Reifen über ein paar Runden nicht zum Arbeiten bringen. Wir werden nun sehen, wie es in Misano ist», grübelte Laverty. «Mein Crew-Chief hat ein paar Ideen, die mir ermöglichen sollten, den Reifen besser nutzen zu können. Ich bin mit unseren Fortschritten sehr zufrieden, aber der Schlüssel ist das Rennen. Der Schlüssel ist, über 21 Runden schnell zu sein. Das ist mein Ziel für Misano.»