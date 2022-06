SBK-WM in Misano: Fünf BMW und IDM-Meister Mikhalchik

Beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano am 11./12. Juni müssen wir auf einige Stammpiloten verzichten. Unter anderen springt bei BMW der deutsche Meister Ilya Mikhalchik für den verletzten Michael van der Mark ein.

Nach dem Superbike-Wochenende in Estoril war die Liste der verletzten Piloten lang, teilweise werden Fahrer über Wochen und Monate ihren Teams fehlen. Dies betrifft zum Beispiel in der Superbike-Kategorie Michael van der Mark (BMW), der an einem Oberschenkelhalsbruch laboriert, oder in der Supersport-Klasse Niki Tuuli (MV Agusta) und Filipo Fuligni (Ducati). Dem Finnen mussten drei Zehen amputiert werden, der Italiener brach sich das Becken.

Wie zu erwarten war, greift BMW erneut auf Ilya Mikhalchik als Ersatz für van der Mark zurück. Der Ukrainer und aktueller Champion der IDM Superbike vertrat den Niederländer bereits beim Saisonauftakt in Aragón und glänzte im ersten Lauf als Achter.



Bei Pedercini Kawasaki kommt Leon Haslam auf der seit der Kündigung von Loris Cresson verwaisten ZX-10RR zum Einsatz. Ein echter Gaststarter ist Gabriele Ruiu, der bereits in Aragón und Assen mit einer Wildcard dabei war und das Teilnehmerfeld um eine fünfte BMW ergänzt.



Garrett Gerloff (Yamaha), Philipp Öttl (Ducati), Lucas Mahias (Kawasaki) und Roberto Tamburini (Yamaha) müssen am Donnerstag auf Freigabe durch die Rennärzte hoffen.

Für die Supersport-Asse Tuuli und Fuligni wurde noch kein Ersatz offiziell benannt. Die übrigen Piloten sollten wieder fit sein, darunter Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha). Mit Luca Ottaviani (Altogo Yamaha) und Matteo Patacca (Ducati) sind zwei Wildcard-Piloten in Misano am Start.



Ebenfalls zwei Gaststarter gibt es in der Supersport-WM 300: Mattia Martella (Kawasaki) und Alfonso Coppola (Yamaha).