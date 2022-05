Loris Baz und Eugene Laverty: Bierschulden bei Bonovo

Das Meeting der Superbike-WM 2022 in Estoril verlief für BMW nicht wie erhofft. Im Team Bonovo action sorgten Loris Baz und Eugene Laverty für wenig Freude und für Überstunden ihrer Mechaniker.

Nach den ermutigenden Tests von Bonovo action in Oschersleben und SMR Racing in Portimão reiste BMW mit großen Erwartungen zum dritten Meeting der Superbike-WM 2022 in Estoril – erfüllt wurden sie nicht. Als bester BMW-Pilot fuhr Scott Redding 16 WM-Punkte ein, bei Loris Baz und Eugene Laverty waren es deren zehn und drei.

Die Performance der M1000RR als Ursache heranzuziehen, greift bei den Bonovo action-Piloten zu kurz.



«Ich habe mich selbst nicht in die beste Ausgangslage gebracht, als ich in der Superpole gestürzt bin und das Qualifying auf Rang 12 beendet habe», gab Baz zu. «Aber in Rennen eins hatte ich eine gute Pace und habe das Bike zurück in die Top-10 gebracht. Das Superpole-Race war tückisch. Normalerweise fahre ich gern bei solchen Bedingungen, aber leider bin ich auf eine nasse Stelle gekommen und hatte einen heftigen Highsider.»

Nicht nur der Franzose war im Sprintrennen gestürzt, sondern auch Laverty.



«Die Jungs haben einen fantastischen Job gemacht und nicht nur ein Bike, sondern zwei Bikes repariert und sie im zweiten Rennen wieder an den Start gebracht. Hut ab und ein großes Dankeschön dafür. Wir werden den Jungs heute Abend ein paar Bier ausgeben», grinste Baz. «In Rennen zwei hatte ich wie am Samstag noch Probleme mit der Bremse und habe mich am Kurveneingang nicht wohlgefühlt. Es war sehr feucht, hat in ein paar Kurven geregnet und wir hatten einfach zu wenig Grip am Hinterreifen. Ich hatte nicht das nötige Feeling, um schneller zu fahren. Im Moment kämpfen wir nicht um den Sieg oder das Podest. Doch das müssen wir akzeptieren und so hart arbeiten, wie wir können. Dies ist, was alle BMW Fahrer und das gesamte Team machen.»

Baz fuhr in den beiden Hauptrennen die Plätze zehn und zwölf ein, Laverty die Positionen 15 und 14.



«Die größte Enttäuschung für mich war mein Crash im Superpole-Race. Im zweiten Rennen hatte ich Bremsprobleme. Es war ein Wochenende zum Vergessen, aber lasst uns weitermachen», stöhnte der Nordire. «Generell scheint das Bike in Estoril auf eine Runde gut zu funktionieren. Das ist gut. Aber wir haben in diesem Jahr nach ein paar Runden Probleme mit den Hinterreifen, und daran müssen wir arbeiten. Es ist klar, dass ich etwas anderes brauche, denn ich bin ein kleinerer Fahrer als die anderen drei BMW Jungs. Also muss ich an etwas arbeiten, damit ich mit dem Hinterreifen besser pushen kann.»

In der Gesamtwertung behauptet sich Baz mit 38 Punkten auf WM-Rang 10 zwar weiterhin als bester BMW-Pilot, Redding liegt als Elfter aber nur noch drei Punkte dahinter. Mit 13 Punkten belegt Laverty den 15. Platz.