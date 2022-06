Lecuona und Vierge: Motivationsspritze von HRC

Bevor Iker Lecuona und Xavi Vierge mit ihrer CBR1000RR-R beim Superbike-Meeting in Misano antreten, besuchten die beiden Spanier das Hauptquartier der legendären Honda Racing Corporation.

Drei Wochen sind seit dem Meeting in Estoril vergangen, wo Iker Lecuona mit Platz 4 im Superpole-Race und Xavi Vierge als Fünfter im ersten Lauf erneut glänzten. Am kommenden Wochenende steht mit dem Misano World Circuit aber eine Rennstrecke auf dem Programm, auf der die beiden Spanier noch nie mit der Honda Fireblade getestet haben. Weil außerdem hohe Temperaturen erwartet werden, wird die italienische Piste für die beiden Superbike-Rookies ein echter Gradmesser.



«Jedes Mal, wenn wir auf die Strecke gehen, arbeiten wir daran, das Motorrad, die Basis, mein Gefühl und das Feedback zu verbessern. An jedem Wochenende sind wir näher an die Spitze herangerückt, haben unser Tempo verbessert und kämpfen konstanter», zählt der 22-jährige Lecuona die Fortschritte auf. «Das Ziel bleibt also dasselbe: Wir werden weiter Schritt für Schritt vorgehen und sehen, was wir erreichen können. Es ist unser erster Besuch in Misano mit der CBR, aber ich mag die Strecke und freue mich darauf, wieder an die Arbeit zu gehen.»

Auf Einladung von Honda verbrachte Lecuona und sein Teamkollege Xavi Vierge eine Woche in Japan und lernten neben den Mitarbeitern der Honda Racing Corporation auch die legendäre Rennstrecke in Suzuka kennen.



«Wir besuchten auch den HRC-Hauptsitz in Saitama trafen unsere Kollegen, die hinter den Kulissen arbeiten, was uns einen echten Schub und eine positive Stimmung gab», berichtete Lecuona.

Auch Teamkollege Xavi Vierge war von dem Trip nach Japan beeindruckt.



«Wir arbeiten als Team hervorragend zusammen und haben beim Besuch des HRC-Werks in Japan gespürt, was es bedeutet, Teil der Honda-Familie zu sein», sagte der 24-Jährige. «Ich habe unsere Tage dort sehr genossen, einschließlich des Besuchs eines Super-GT-Laufs, bei dem wir die Honda-Teams in dieser Serie kennenlernten. Danach hatten wir das Vergnügen, beim anschließenden Test die kultige Suzuka-Strecke selbst zu erkunden. Jetzt, wo wir wieder in Europa sind, hoffe ich, dass wir in Misano ab Freitag gut arbeiten und gute Ergebnisse erzielen können.»