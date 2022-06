Exklusiv: Michael van der Mark verlängert BMW-Vertrag

Als zweiter Hersteller nach Yamaha hat BMW sein Werks-Duo für die Superbike-WM 2023 beisammen. Michael van der Mark wird einen neuen Vertrag mit dem deutschen Hersteller unterschreiben.

Am vergangenen Wochenende feierte BMW beim 24-Stunden-Rennen in Spa einen triumphalen Erfolg in der Langstrecken-WM. BMW Motorsport Direktor Marc Bongers nützte die Veranstaltung, um sich mit Michael van der Marks Manager Laurens Klein-Koerkamp zu treffen. Der großgewachsene Niederländer ist auch dieses Wochenende in Misano. Der Vertrag des langzeitverletzten van der Mark endet nach dieser Saison, BMW hat sich schon früh um dessen Verlängerung bemüht.

Van der Mark wurde in seiner ersten BMW-Saison 2021 WM-Sechster, er fuhr dreimal aufs Podium und gewann das Sprintrennen in Portimao. Seine für dieses Jahr angedachte Führungsrolle kann er nicht ausfüllen, weil er seit einem Mountainbike-Unfall im März und seinem schweren Sturz in Estoril am 20. Mai verletzt ist und bis mindestens September ausfällt.

«Ich habe mich schon früh dafür stark gemacht, dass BMW den Vertrag mit Michael verlängert», verriet Teamchef Shaun Muir beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Misano. «Er ist sehr wichtig für unser Programm, so wollen wir ihm außerdem Sicherheit geben, damit er sich bestmöglich auf seine Genesung konzentrieren kann.»

BMW und van der Mark werden den neuen Vertrag eventuell schon dieses Wochenende unterzeichnen, er wird bis Ende 2024 laufen.



Teamkollege für 2023 bleibt Scott Redding. Der Engländer hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende nächstes Jahr mit der Option auf eine Verlängerung um weitere zwei Jahre.

Im zweiten BMW-Team Bonovo action laufen die Verträge von Loris Baz und Eugene Laverty zum Ende der Saison aus. Teameigentümer Jürgen Röder hat seinen Fahrern erst kürzlich öffentlich den Rücken gestärkt. «Ich bin ein Freund von Vertrauen und Kontinuität», sagte der Odenwälder. «Im Moment machen wir uns intern bei Bonovo keine Gedanken über neue Fahrer.»

Folgende Fahrer in den sieben werksunterstützten Teams sind fix:



Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Toprak Razgatlioglu (TR)



GRT Yamaha:



Honda: Iker Lecuona (E)



Kawasaki: Alex Lowes (GB)



BMW: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW:



Aruba Ducati: