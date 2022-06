Iker Lecuona (8./Honda) : «Podium? Vielleicht...»

Den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Misano beendete Iker Lecuona auf Platz 8. Für das erste Rennen am Samstag kann sich der Honda-Pilot aber vorstellen, viel weiter vorn mitzufahren.

Drei Wochen sind seit dem Meeting in Estoril vergangen, wo Iker Lecuona mit Platz 4 im Superpole-Race und Xavi Vierge als Fünfter im ersten Lauf erneut glänzten – die Fortschritte von Honda sind offensichtlich. Die Herausforderung an diesem Wochenende in Misano ist aber etwas größer.

Die beiden Spanier kennen zwar die Rennstrecke, doch auf der italienischen Piste haben sie mit der Honda Fireblade nie getestet. Auch das ist eine Erklärung für Platz 8 von Lecuona am Freitag.



«Ich habe zwar ein paar Probleme, wir sind aber trotzdem nicht zu weit entfernt», sagte der 22-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich leide etwas im zweiten Sektor, dort ist Xavi aber einer der schnellsten. Es scheint also eher etwas mit dem persönlichen Fahrstil zu tun zu haben. Die Honda funktioniert hier recht gut, man kann damit schnell sein. Wir fühlen uns gut damit und haben das Potenzial, vielleicht nicht fürs Podium … wobei, vielleicht doch.»

Bevor eine vordere Platzierung ins Visier genommen werden kann, muss Lecuona aber noch an der Abstimmung der CBR1000RR-R arbeiten und sich die Reifenwahl treffen.



«Wir haben immer noch mit Vibrationen zu kämpfen, die von hinten kommen. Daran arbeiten wir hart, aber wir haben das Problem noch nicht gelöst», gab der Honda-Pilot zu. «Am Nachmittag begann ich das zweite Training mit einem gebrauchten Reifen und fühlte mich recht wohl, sodass ich meine Rundenzeit verbessern konnte. Ich war zufrieden mit dem Gefühl, aber auf meinem Long-Run, mit einem der neuen Pirelli-Hinterreifen, fühlte ich mich nicht mehr so gut wie zuvor, und die Rundenzeiten kamen nicht mehr. Wir müssen an diesem Aspekt des Set-ups arbeiten. Unser erstes Ziel für Samstag ist, die Vibrationen in den Griff zu bekommen, damit ich mich auf der Bremse wohler fühle.»