Misano, FP2: Bautista vorn, starker Öttl auf Platz 5

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Misano endete mit der Bestzeit von Ducati-Star Álvaro Bautista. Stark präsentierte sich auch Philipp Öttl als Fünfter. Die beste BMW auf Platz 9.

Für das Rennwochenende der Superbike-WM 2022 in Misano sind blauer Himmel, Sonnenschein und 27 Grad Celsius angekündigt. Das zweite freie Training am Freitagvormittag fand bei 24 Grad Celsius Luft- und 26 Grad Celsius Asphalttemperatur statt. Im kühleren FP1 am Vormittag fuhr Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:34,603 min die schnellste Zeit.



Zum Vergleich: Den Rundenrekord stellte Michael Rinaldi (Ducati) im Superpole-Race vor einem Jahr in 1:34,356 min auf. Für den all-time-record sorgte Jonathan Rea (Kawasaki) in der Superpole am selben Wochenende in 1:33,416 min.

Die erste ernst zu nehmende Zeit legte Rea in 1:34,337 min auf seiner ersten fliegenden Runde vor. Im zweiten Umlauf steigerte sich der Nordire auf eine 1:34,134 min und lag nach fünf Minuten um 0,7 sec vor WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) auf Platz 2.



Razgatlioglu benötigte ein wenig länger, um in Schwung zu kommen. Nachdem ihm eine schnelle Runde gestrichen wurde, reihte sich der Yamaha-Star nach neun Minuten 0,327 sec hinter Rea ein.

Nach 15 von 45 Minuten führte weiterhin Rea vor Razgatlioglu, gefolgt von Rinaldi (Ducati) und Bautista. Philipp Öttl (Ducati) lag mit 0,8 sec Rückstand auf Platz 9, unmittelbar hinter dem Deutschen Scott Redding mit der besten BMW. Fünf Minuten später geriet die Zeit von Rea erstmals in Gefahr, als Bautista auf einem Long-Run mit nur 0,016 sec Rückstand über die Linie brauste.

Erst in den letzten Minuten legten es die Piloten auf eine schnelle Runde an. Den Anfang machte Bautista, der mit einer neuen Bestzeit in 1:34,008 min die finale Phase eröffnete. Bei noch sechs Minuten verbesserte sich Razgatlioglu in 1:34,115 auf Platz 2, Rea folgte als Dritter mit einer 1:34,134 min. Bei diesem Stand blieb es.

Eine starke Leistung zeigte Go Eleven-Ducati-Pilot Philipp Öttl, der drei Wochen nach seinem Schlüsselbeinbruch nur 0,490 sec auf die Bestzeit einbüßte und Platz 5 belegte.



Die beste Honda stellte Iker Lecuona mit 0,785 sec Rückstand auf Platz 8. Enttäuschend am Freitag auch die Performance von BMW: Nur Platz 9 für Scott Redding mit der besten M1000RR.

Einziger Pilot, der sich im FP2 nicht verbessern konnte, war Andrea Locatelli (Yamaha) auf Platz 10 der kombinierten Zeitenliste.



Gaststarter Gabriele Ruiu (BMW) überraschte im FP2 mit einer respektablen Zeit von 1:35,911 min, die den Italiener auf die 18. Position brachte. Eine bessere Position verpasste der 22-Jährige, als er in Schlussphase harmlos stürzte.