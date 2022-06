Misano, FP1: Zwei Yamaha vorne, Philipp Öttl guter 9.

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) beendete das erste freie Training der Superbike-WM auf dem Misano World Circuit als Schnellster, Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) schlug sich bei seinem Comeback bemerkenswert.

Am Mittwoch war es an der Adriaküste heiß, der Donnerstag war von Regenschauern geprägt. Es schüttete teilweise so stark, dass zahlreiche Unterführungen in der Nähe der Misano-Rennstrecke überflutet wurden und die Parkplätze verschlammten. Seit Donnerstagnacht bessert sich das Wetter zunehmend, für das Wochenende sind blauer Himmel, Sonnenschein und 27 Grad Celsius angekündigt.

Das erste freie Training am Freitagvormittag fand bei knapp 20 Grad Celsius Luft- und Asphalttemperatur statt und hat damit wenig Aussagekraft für das restliche Wochenende. Denn dann wird der Asphalt zwischen 40 und 50 Grad heiß werden, was eine andere Reifenwahl und Motorradabstimmung erfordert.



Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit 1:34,975 min, Jonathan Rea (Kawasaki) verbesserte diese einige Minuten später auf 1:34,867 min.

Die Zeiten waren bereits nach wenigen Runden auf einem sehr hohen Niveau. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord auf dem Misano World Circuit mit Qualifyer-Hinterreifen stellte im Vorjahr Rea (Kawasaki) mit 1:33,416 min auf. Die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls 2021 Michael Rinaldi (Ducati) in 1:34,356 min.

Nach 18 Minuten der 45-minütigen Session begann es im dritten Sektor zu tröpfeln und sämtliche Fahrer kehrten an ihre Box zurück. Nach sechs Minuten Pause wagte sich Razgatlioglu als Erster zurück auf die Strecke, innerhalb der nächsten fünf Minuten zogen die anderen Fahrer nach.

Auf der Strecke machten sich die paar Regentropfen nicht bemerkbar, Toprak übernahm 16 min vor Schluss mit 1:34,603 min erneut die Spitze. An diese Zeit des Türken kam keiner mehr heran, er beendete das Training als Schnellster vor Pata-Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli, Rea, Vorjahres-Doppelsieger Michael Rinaldi und dessen Ducati-Markenkollege Axel Bassani.

WM-Leader Alvaro Bautista (Aruba Ducati) stürzte 3 min vor Schluss und wurde Achter.



Iker Lecuona brachte die beste Honda auf Platz 6, Scott Redding wurde mit der schnellsten BMW lediglich Zwölfter.

Genau drei Wochen nach seinem Schlüsselbeinbruch in Estoril fährt Philipp Öttl wieder seine Go-Eleven-Ducati. Der Bayer startete famos und lag nach zehn Minuten auf dem vierten Platz. Als die Regentropfen fielen war Öttl hervorragender Fünfter, FP1 schloss er als guter Neunter ab.



Deutlich weniger gut lief das Comeback von Roberto Tamburini (MotoXracing Yamaha), der Italiener verliert als Letzter über 9 sec.

Ergebnisse Superbike-WM Misano FP1:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:34,603 min

2. Andrea Locatelli, Yamaha, +0,241 sec

3. Jonathan Rea, Kawasaki, +0,264

4. Michael Rinaldi, Ducati, +0,360

5. Axel Bassani, Ducati, +0,477

6. Iker Lecuona, Honda, +0,483

7. Xavier Vierge, Honda, +0,493

8. Alvaro Bautista, Ducati, +0,769

9. Philipp Öttl, Ducati, +1,038

10. Alex Lowes, Kawasaki, +1,134

11. Garrett Gerloff, Yamaha, +1,153

12. Scott Redding, BMW, +1,202

13. Eugene Laverty, BMW, +1,389

14. Loris Baz, BMW, +1,432

15. Chris Ponsson, Yamaha, +1,492

16. Hafizh Syahrin, Honda, +2,011

17. Gabriele Ruiu, BMW, +2,259

18. Kohta Nozane, Yamaha, +2,375

19. Tito Rabat, Kawasaki, +2,595

20. Luca Bernardi, Ducati, +3,328

21. Oliver König, Kawasaki, +3,601

22. Ilya Mikhalchik, BMW, +4,154

23. Tati Mercado, Honda, +4,255

24. Alessandro Delbianco, Kawasaki, +4,290

25. Roberto Tamburini, Yamaha, +9,651