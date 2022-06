Honda: Sondertest für Iker Lecuona in Donington Park

Iker Lecuona in Donington

Zehn Tage nach dem Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano saß Iker Lecuona wieder auf seiner Honda CBR1000RR-R. Der Spanier erkundete die Rennstrecke in Donington Park.

Beim vierten Saisonevent der Superbike-WM 2022 bestätigte Iker Lecuona mit zwei fünften Plätzen im Superpole-Race und im zweiten Lauf den positiven Trend von Honda. Der 22-Jährige hat in den bisher zwölf Rennen 99 Punkte eingefahren und belegt in der Gesamtwertung den fünften Platz, nur neun Punkten hinter dem Vierten.



Erstaunlich: Sein Vorgänger, Álvaro Bautista, benötigte 2021 für vergleichbar viele Punkte (102 P.) bis zum ersten Lauf in Magny-Cours – das sind 22 Rennen!

Nach der vierwöchigen Pause folgt mit Donington Park jedoch eine Piste, auf der Lecuona während seiner noch jungen Karriere noch nie ein Rennen gefahren ist. Deshalb organisierte das Werksteam der Honda Racing Corporation am Dienstag einen Testtag auf der Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire.



«Ein sehr positiver Tag», hielt der Honda-Pilot fest. «Eine neue Strecke zu lernen, ist schwierig, aber macht auch Spaß. Mit der geleisteten Arbeit bin ich sehr zufrieden. Ich freue mich auf den nächsten Test nächste Woche!»

Lecuona war ohnehin zu einem Event der offiziellen Wohltätigkeitsorganisation der MotoGP, TwoWheelsForLife, in England. Teams und Fahrer spenden Ausrüstung, die von der Organisation versteigert werden. Der Erlös kommt der Gesundheitsversorgung von schwer erreichbaren Gemeinden in Afrika zu Gute.