Honda-Test in Misano: Überraschender Vierge-Ersatz

Nach etwas mehr als zwei Wochen kehrt das Honda Werksteam in der Superbike-WM 2022 zum Misano World Circuit für einen Test zurück. Neben Stammfahrer Iker Lecuona wurde die zweite CBR1000RR-R von einem Japaner pilotiert.

Zehn Tage nach dem Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano legte das Werksteam der Honda Racing Corporation mit Iker Lecuona am 21. Juni einen Sondertest in Donington Park ein. Dieser Test war sinnvoll. Weil nach der vierwöchigen Pause der Meisterschaft auf der britischen Piste das fünfte Saisonmeeting stattfinden wird und der Spanier in seiner noch jungen Karriere noch nie in Donington ein Rennen gefahren ist.

Honda kündigte anschließend einen weiteren Test an, ohne aber zu verraten, wo und wann dieser durchgeführt werden soll: Er passiert am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in Misano.

Dass Honda Misano auswählte, lässt den Rückschluss zu, dass bei diesem Test neue Teile oder weiterentwickelte Settings einem Vergleich unterzogen werden. Weil die Bedingungen ähnlich heiß waren, können die Informationen vom Rennwochenende verwendet werden. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben neue Teile getestet und ich habe mich ausgezeichnet auf dem Bike gefühlt», sagte Iker Lecuona nach dem ersten Testtag. «Am Mittwoch geht es weiter, dann arbeiten wir im Hinblick auf Donington.»

Neben dem 22-Jährigen ist auch Xavier Vierge, der am 13. Juni in Barcelona seine mehrfach gebrochene rechte Hand richten ließ, beim Test anwesend. Der Spanier konnte aber nicht selbst seine CBR1000RR-R fahren, stattdessen ließ Honda Testfahrer Tetsuta Nagashima aus Japan einfliegen.

Zur Info: Der 29-Jährige wird Honda, gemeinsam mit Lecuona und Takumi Takahashi, beim legendären Acht-Stunden-Rennen in Suzuka vertreten.