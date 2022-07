Gaststarter Tarran Mackenzie: Yamaha steht hinter ihm

Am Mittwoch wurde der Gaststart von Tarran Mackenzie beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Donington Park von Yamaha bestätigt. Der Schotte könnte auf seiner Heimstrecke einigen Stammpiloten das Fürchten lehren.

Ursprünglich sollte Tarran Mackenzie bereits in Assen einen Wildcard-Einsatz in der Superbike-WM 2022 absolvieren, doch ein Sturz beim Vorsaison-Test der BSB in Silverstone machte dieses Vorhaben unmöglich. Der 26-Jährige brach sich beim High-Speed-Crash den linken Knöchel und verpasste auch die ersten beiden Saisonrennen der britischen Serie.



Seit Mittwoch wissen wir, dass der Schotte am 16./17. Juli in Donington Park sein WM-Debüt geben wird.

Starke Wildcard-Piloten sind in der Superbike-WM selten geworden, Mackenzie könnte eine Ausnahme darstellen. Denn der Sohn von Niall Mackenzie, der selbst dreimal die Britische Superbike-Meisterschaft gewann (1996, 1997, 1998) und außerdem ein erfolgreicher Grand Prix-Pilot war, eroberte den Titel in der BSB 2021 mit zehn Siegen und 19 Podiumsplätzen. Insgesamt errang der Yamaha-Pilot in der nationalen Serie 13 Siege und 34 Podiumsplätze. Seit 2018 ist er mit dem Team McAMS Yamaha verbunden.

Das Material von McAMS Yamaha ist vorzüglich, das beweist Jason O'Halloran, Teamkollege von Mackenzie, als Zweiter der BSB (vier Siege, sechs Top-3-Finishs) eindrucksvoll.



Teamchef Steve Rodgers: «Natürlich war geplant, vor Donington in Assen zu fahren, aber Tarran war verletzt. Also ist es für uns ein Sprung ins kalte Wasser. Es gibt keinen Druck oder Erwartungen von unserer Seite, wir gehen einfach hin und sehen, was wir tun können. Wir unterstützen Tarran schon lange und konnten sehen, wie er sich im Laufe der Zeit immer weiter steigerte, bis er im vergangenen Jahr die BSB gewann. Sein Traum ist, weitere Fortschritte zu machen.»

Yamahas Road-Racing-Manager Andrea Dosoli erklärte, warum die Mackenzie-Wildcard auch für den japanischen Hersteller sinnvoll ist: «Wir freuen uns darauf, Tarran und das Team McAMS Yamaha bei ihrem Wildcard-Auftritt in Donington zu unterstützen, nachdem sie 2021 eine unglaublich erfolgreiche Saison in der Britischen Superbike-Meisterschaft hatten. Wir haben eine lange Beziehung zum McAMS-Team und seinen Fahrern. Diese Zusammenarbeit bringt Vorteile für beide Seiten. Wir freuen uns, Tarran und McAMS in der Superbike-WM zu sehen, denn das passt perfekt zu Yamahas Rennsport-Philosophie, den besten Fahrern und Teams weltweit eine Chance zu bieten.»