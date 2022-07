Superbike-WM in Donington – mehr Racing geht nicht 11.07.2022 - 10:49 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Superbike-WM in Donington ist ein Klassiker

Wenn am 16./17. Juli in Donington Park die erste Sommerpause der Superbike-WM 2022 endet, erwartet die Besucher ein vollgepacktes Programm. Obwohl die SSP-WM 300 fehlt, werden in sechs Serien 13 Rennen ausgefahren.