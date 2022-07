Donington Park wie die Sahara: Hitzschlacht droht

Wenn die Superbike-WM 2022 am kommenden Wochenende in Donington Park gastiert, wird das Wetter nicht typisch englisch ausfallen. Ganz im Gegenteil könnte es das heißeste Wochenende der Saison werden.

Das Meeting der Superbike-WM in Dongington Park fand bis 2018 traditionell Ende Mai statt, Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad Celsius waren die Regel. 2019 und 2021 rückte das Rennwochenende auf der Traditionsstrecke aber in den Sommermonat Juli – 2020 fand kein Meeting in Donington statt –, dennoch stieg das Thermometer nur wenig höher.

Das wird sich am kommenden Wochenende beim fünften Saisonmeeting der Superbike-WM 2022 ändern. Je nach Modellrechnung könnten am Rennsonntag bis zu 35 Grad Celsius Lufttemperatur erreicht werden. Bei prallem Sonnenschein würde sich der Asphalt sicher auf an die 50 Grad Celsies aufheizen. Die Asphalttemperatur im zweiten Lauf 2021 waren lediglich 36 Grad Celsius.

Erkenntnisse vom Honda- und BMW-Test im Juni in Donginton sind damit mehr oder weniger hinfällig, auch weil Pirelli seitens der Reifen mit anderen Optionen auf die heißen Bedingungen reagieren wird.