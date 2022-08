Alex Lowes (Kawasaki) in Most: Fieber, Sturz, Rückzug

Alex Lowes musste in Most leiden

Das sechste Saisonmeeting der Superbike-WM 2022 in Most wird Alex Lowes schnell vergessen wollen. Der Kawasaki-Pilot war gesundheitlich angeschlagen und nicht bei Kräften.

Bei seinem Heimrennen in Donington sahen wir den bisher besten Alex Lowes in der Superbike-WM 2022, doch nur zwei Wochen später in Most kehrte sich das um. Der Kawasaki-Pilot quälte sich mit Fieber und Kraftlosigkeit durch das Wochenende. Bereits am Freitag stand der Engländer neben sich, dennoch fuhr er die achtbeste Zeit.



«Mir fehlte einfach die Energie und ich hatte etwas Fieber», erklärte der Kawasaki-Pilot. «Das reduzierte die Anzahl Runden, die ich fahren konnte. Alles in allem war ich aber in der Lage, ziemlich schnell und konstant zu fahren.»

Die Ursache für das Fieber war zunächst nicht offensichtlich, ein Test auf das Coronavirus fiel negativ aus. Als sich am Samstag weitere Symptome einstellten, war klar: Lowes hatte sich einen Magen-Darm-Infekt eingehandelt. Nach Platz 5 in der Superpole brachte der 31-Jährige seine ZX-10RR im ersten Rennen auf Platz 9 ins Ziel.



«Das Qualifying war nicht so schlimm, aber ich fühlte mich trotzdem nicht stark auf dem Motorrad. Es fiel mir schwer, etwas zu essen, und dann fehlt einem einfach die erforderliche Energie», stöhnte Lowes. «Entsprechend hart war das Rennen. Ich habe mich auf dem Bike überhaupt nicht wohlgefühlt, das stark rutschte. Der Vorderreifen war am Ende und ich hatte nicht die Kraft, um damit umzugehen. Ich fuhr meinen Speed und habe in den letzten beiden Runden zwei Plätze verloren – man gibt alles und verliert kurz vor dem Ende zwei Plätze… mit Platz 7 hätte ich leben können.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Lecuona © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Bassani und Redding © Gold & Goose Vierge, Öttl, Redding © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Lecuona und Vierge © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu © Gold & Goose Lecuona und Vierge © Gold & Goose Baz und Mahias © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Rea und Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt Lauf 2 in Most © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Am Sonntag hatte der Zustand von Lowes den Tiefpunkt erreicht. Um Energie zu sparen, verzichtete der WM-Achte auf das Warm-up, quälte sich aber ins Superpole-Race und stürzte in der vierten Runde. Es war offensichtlich: Das zweite Hauptrennen würde er nicht überstehen, es folgte der Rückzug.



«Es war Jammerschade, wegen der Krankheit das zweite Rennen nicht fahren zu können. Ich bin wirklich traurig und frustriert darüber. Ich hatte das ganze Wochenende über einen guten Speed und eine gute Pace, ich konnte aber leider nicht die Leistung abrufen», sagte der Zwillingsbruder von Moto2-Ass Sam Lowes. «Für jemanden, der so viel Wert auf eine gute Vorbereitung und Fitness legt, sind solche Wochenenden schwer zu akzeptieren. Jetzt konzentriere ich mich darauf, Kraft zu sammeln und für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka fit zu werden.»