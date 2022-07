Most, Superpole-Race: Rea im Kies, Razgatlioglu siegt

Beinahe hätte es im Superpole-Race der Superbike-WM 2022 in Most zwischen Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu wieder gekracht. Den 100. Sieg für Yamaha holte der Türke. Philipp Öttl verpasste die Top-9.

Das Sprintrennen über nur 10 Runden wurde 2019 eingeführt. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Weil der Asphalt in Most aggressiv mit den Reifen umgeht, kommt der in diesem Jahr von Pirelli eingeführte SCQ-Reifen beim sechsten Saisonmeeting nicht zum Einsatz. Für das Superpole-Race wählten die meisten Piloten daher den weichsten verfügbaren Rennreifen, den SCX.

Bei Rennstart um 11:00 Uhr schien die Sonne bei nur leichter Bewölkung und die Tribünen waren gut gefüllt – ideale Voraussetzungen für einen spannenden Rennsonntag.

Beim Start schnappte sich Toprak Razgatlioglu sofort die Führung, dahinter Jonathan Rea und Álvaro Bautista. Mit Respektabstand in den ersten Runden Michael Rinaldi und Axel Bassani. Bis Halbzeit fuhr der Yamaha-Star einen Vorsprung von 0,8 sec auf Rea und 2 sec auf Bautista heraus.

In der zweiten Rennhälfte kam Kawasaki-Star Rea dem 25-jährigen Weltmeister wieder näher und attackierte ihn mehrfach, doch Razgatlioglu hatte immer eine Antwort. In der letzten Runde kam es zum Showdown. Gerade als Rea zu seinem letzten Überholversuch ansetzte, streckte Razgatlioglu das Bein aus. Um den Kontakt zu vermeiden, musste Rea ein waghalsiges Manöver vorführen und ratterte durch den Kies. Während Razgatlioglu den Sieg einfuhr, reihte sich Rea wieder ein und rettete Platz 2 knapp vor Bautista.

Die Top-9 komplettieren Rinaldi, Bassani, Andrea Locatelli (Yamaha), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW) und Garrett Gerloff (Yamaha). Philipp Öttl (Ducati) kreuzte als 13. die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea und Bautista in die erste Kurve, dann Rinaldi, Bassani, Gerloff und Baz. Öttl auf Platz 10, Vierge auf elf. Redding nur auf 14-



Runde 1: Razgatlioglu und Rea 0,4 sec vor Bautista, Rinaldi und Bassani. Lecuona (10.) und Vierge (11.) vorbei an Öttl (12.).



Runde 2: Razgatlioglu in 1:31,180 min um 0,4 sec vor Rea und 0,9 vor Bautista. Baz auf Platz 9.



Runde 3: Bautista schnellster der Top-3. Lecuona vorbei an Baz auf Platz 9. Öttl (13.) verliert eine weitere Position an Redding (12.)



Runde 4: Razgatlioglu 0,9 sec vor Rea und 1,7 sec vor Bautista. Sturz der Kawasaki-Piloten Ryan Vickers und Alex Lowes unabhängig voneinander.



Runde 5: Razgatlioglu und Rea mit identischen Zeiten. Bautista gerät unter Druck von seinem Teamkollegen Rinaldi.



Runde 6: Rea verkürzt auf 0,6 sec Rückstand. Bautista und Rinaldi kämpfen 2,6 sec zurück um Platz 3. Locatelli, Gerloff und Lecuona um Platz 6. Mahias vorbei an Öttl (13.).



Runde 7: Razgatlioglu nur noch 0,4 sec vorn.



Runde 8: Rea kommt als Führender aus der Runde, doch in der ersten Kurve holt sich Razgatlioglu Platz 1 zurück.



Runde 9: Razgatlioglu und Rea gleichauf. Bautista hat sich auf Platz 3 durchgesetzt. Rinaldi (5.) und Bassani (6.) sicher.



Letzte Runde: Rea rattert durch den Kies, nachdem er beinahe das Bein von Razgatlioglu berührt hatte, behauptet aber Platz 2. Razgatlioglu siegt. Bautista Dritter. Öttl auf 13.

Ergebnis Superbike-WM: Most, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,327 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 3,406 4. Michael Rinaldi Ducati + 4,679 5. Axel Bassani Ducati + 7,127 6. Andrea Locatelli Yamaha + 8,328 7. Iker Lecuona Honda + 8,479 8. Scott Redding BMW + 10,308 9. Garrett Gerloff Yamaha + 10,506 10. Xavi Vierge Honda + 14,540 11. Loris Baz BMW + 14,634 12. Lucas Mahias Kawasaki + 14,760 13. Philipp Öttl Ducati + 15,271 14. Luca Bernardi Ducati + 18,008 15. Hafizh Syahrin Honda + 24,394 16. Kohta Nozane Yamaha + 24,574 17. Leandro Mercado Honda + 24,891 18. Eugene Laverty BMW + 26,956 19. Peter Hickman BMW + 28,649 20. Roberto Tamburini Yamaha + 35,860 21. Michal Prasek BMW + 57,426 out Oliver König Kawasaki out Christophe Ponsson Yamaha out Alex Lowes Kawasaki out Ryan Vickers Kawasaki