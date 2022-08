Superbike-WM: Warum Aprilia, Suzuki, MV Agusta fehlen

Mit einem permanenten Team war Suzuki zuletzt 2015 in der Superbike-WM zu sehen

Fünf Hersteller sind in der Superbike-WM 2022 vertreten, von drei weiteren gibt von der FIM homologierte Motorräder. Um welche Bikes es sich handelt und warum wir sie nicht in der seriennahen Weltmeisterschaft sehen.

Mit BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha sehen wir in der Superbike-WM 2022 eine erfreuliche Vielfalt von fünf verschiedenen Motorradherstellern – in früheren Jahren gab es jedoch auch schon bis zu sieben verschiedene Werke, die sich gleichzeitig dem Wettbewerb stellten.

Denn abgesehen von KTM hat oder hatte jeder namhafte Hersteller ein Motorrad in seiner Produktpalette, das in der laufenden Superbike-WM eingesetzt werden könnte. Weil die Homologation acht Jahre gültig ist, muss es sich nicht um ein aktuelles oder noch kaufbares Modell handeln.

Seit dem werksseitigen Rückzug von Aprilia ist seit 2019 die RSV4 aus der seriennahe Weltmeisterschaft verschwunden. Denn das Modell mit bis zu 1000 ccm, mit dem Max Biaggi (2010, 2012) und Sylvain Guintoli (2014) drei Weltmeisterschaften gewannen, ist nicht mehr konkurrenzfähig. In der Serie wurde der Hubraum deshalb auf mittlerweile 1099 ccm erhöht, was wiederum nicht ins Reglement passt.

Erik Buell ließ 2014 die EBR 1190RX für die Superbike-WM homologieren und trat bis zur Firmenpleite im April 2015 mit einem Werksteam in der Weltmeisterschaft an. Die Homologation lief im Januar 2022 ab.

Obwohl zuletzt 2019 homologiert, fehlt auch die aktuelle Suzuki GSX-R 1000R im Teilnehmerfeld. Suzuki zieht sich generell zunehmend aus dem Rennsport zurück und beendete jüngst sogar das Engagement in der Endurance-WM, obwohl man aktueller Weltmeister ist. In der Superbike-WM sahen wir eine Suzuki zuletzt in Navarra 2021 mit Gaststarter Naomichi Uramoto.

MV Agusta bewirbt die F4 nicht mehr aktiv, weil die erforderliche Abgasnorm für die Zulassung in Europa nicht erfüllt wird. Das RR-Modell wurde zuletzt 2015 homologiert, könnte also noch bis 2023 eingesetzt werden. Das hübsche Motorrad kostete zuletzt über 40.000 Euro und scheiterte schon deshalb an der Homologation.

Homologierte Motorräder für die Superbike-WM, Stand 6. April 2022