Kawasaki Puccetti 2023 mit einem Superbike-Champion?

Aufmerksame Leser von SPEEDWEEK.com wissen vom Interesse der beiden Weltmeister Sylvain Guintoli und Tom Sykes an einer Rückkehr in die Superbike-Klasse. Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti verrät seine Absichten.

2018 und 2019 feierte das Team Kawasaki Puccetti mit Toprak Razgatlioglu herausragende Erfolge, in zwei Jahren wurden 15 Podestplätze, darunter zwei Siege, und die WM-Ränge 9 und 5 erobert.

Der begnadete Türke wechselte anschließend ins Yamaha-Werksteam und wurde im Vorjahr Weltmeister. Das Puccetti-Team konnte mit Xavi Fores und Lucas Mahias nicht an vorangegangene Erfolge anknüpfen, es mangelte auch an Testfahrten und technischen Investitionen.



«Es ist nicht einfach das Budget zu finden, vor allem in Zeiten von Corona und jetzt mit dem Ukraine-Krieg», erzählte Teamchef Manuel Puccetti beim Zusammensitzen mit SPEEDWEEK.com.

Puccetti gehört zu den wenigen Privatteams, die in den vergangenen zehn Jahren Siege und Podestplätze erringen konnten, entsprechend hoch sind die Ansprüche. Gleichzeitig kreiert das Interesse bei Fahrern, allen voran bei den ehemaligen Weltmeistern Sylvain Guintoli und Tom Sykes, die sich die Rückkehr in die Superbike-WM mit dem italienischen Team vorstellen können.

«Ich habe sehr viel Respekt vor Sylvain, er ist für sein Alter noch sehr schnell und unglaublich fit – fitter als die meisten jungen Fahrer», hielt Puccetti fest. «Er bestritt 2017 zwei Events statt Randy Krummenacher für uns und wurde im ersten Rennen in Jerez sofort Sechster. Mein Fahrer für 2023 ist noch nicht fix, Sylvain ist einer der vier oder fünf auf meiner Liste, die wir mit Kawasaki besprechen. Nach Suzuka werden wir deutlichere Vorstellungen haben. Wir reden auch mit Sykes und jungen Fahrern aus der BSB. In Donington wurden einige BSB-Fahrer bei uns vorstellig, wir ziehen sie in Betracht. Noch haben wir nicht mit unserem jetzigen Fahrer Lucas Mahias geredet, werden das aber bald tun. Ende August werden wir ein klareres Bild haben, was wir machen. Fest steht, dass wir ein Superbike einsetzen und zwei Fahrer in der Supersport-WM.»

Can Öncü ist für die mittlere Hubraumkategorie gesetzt, Yari Montella verbessert sich laufend, hatte zuletzt aber viel Sturzpech und ist deswegen nur WM-Siebter. Puccetti hält große Stücke auf ihn, voraussichtlich wird es auch mit dem 22-Jährigen weitergehen.



«Wir brauchen einen Superbike-Fahrer, mit dem wir auf Anhieb gute Resultate holen», betonte Puccetti. «Meinen Sponsoren, Kawasaki und ich brauchen starke Ergebnisse, dafür ist ein erfahrener Pilot wahrscheinlich besser geeignet als ein junger.»