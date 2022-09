Toprak Razgatlioglu: «Irgendwann ein BSB-Rennen»

Die Sommerpause der Superbike-WM 2022 war für Toprak Razgatlioglu kurzweilig. Besonders der Besuch der Britischen Superbike Serie in Cadwell Park hatte es dem Yamaha-Star angetan.

Seit 31. Juli befindet sich die Superbike-WM 2022 in der Sommerpause, die erst am kommenden Wochenende in Magny-Cours mit dem siebten Saisonmeeting enden wird. Einige Teams absolvierten im August in Barcelona einen Test, der für Weltmeister Toprak Razgatlioglu nach einem Sturz am zweiten Tag frühzeitig beendet war. Der Yamaha-Star hatte sich eine Fleischwunde am linken Ellbogen zugezogen, die mit sechs Stichen genäht werden musste.

Dennoch zog der 25-Jährige und sein Teamkollege Andrea Locatelli den geplanten Auftritt in der Britischen Superbike Serie nur eine Woche später in Cadwell Park durch. Die Rennstrecke 140 Kilometer östlich von Sheffield ist berühmt für den Sprung, den die Mutigsten und Schnellsten dort mit ihrem Superbike machen.

Auf seiner dritten Demo-Runde erfüllte Razgatlioglu sein Versprechen: Er hob bei der Fahrt über den Hügel mit beiden Rädern ab!

«Ich hatte viele Videos gesehen, also war es schön, diese berühmte Strecke zu fahren», sagte der Türke anschließend grinsend. «Wir hatten nur drei volle Runden. Auf den ersten beiden Runden habe ich versucht, mir die Strecke einzuprägen, in der dritten Runde bin ich gesprungen! Das hat Spaß gemacht, am besten gefällt mir aber der Abschnitt zwischen den Bäumen mit den schönen Richtungswechseln.»

Razgatlioglu hatte vehement ausgeschlossen, an einem der BSB-Rennen mit einer Wildcard teilzunehmen. Seine Meinung hat sich geändert.

«Ich würde gerne mehr Zeit auf dieser Strecke verbringen und vielleicht eines Tages auch ein Rennen fahren», grübelte der Yamaha-Pilot. «Ich hoffe, dass ich bald wiederkommen kann.»