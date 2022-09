Mit Magny-Cours hat Toprak noch eine Rechnung offen

Wenn die Superbike-WM 2022 am kommenden Wochenende in Magny-Cours in die zweite Saisonhälfte startet, werden wir einen besonders engagierten Toprak Razgatlioglu (Yamaha) erleben.

Vor der sechswöchigen Sommerpause brachte sich Toprak Razgatlioglu mit einem Dreifach-Sieg in Donington Park und einem starken Meeting in Most im diesjährigen Titelrennen wieder ins Spiel. Innerhalb von zwei Rennwochenenden verkürzte der WM-Dritte seinen Rückstand auf Jonathan Rea (Kawasaki) auf nur noch sieben Punkten, zu WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) sind es 38 Punkte – nach Misano waren es noch 79 Punkte!

Der Yamaha-Pilot ist der Mann der Stunde und will das auch in Magny-Cours am kommenden Wochenende sein. Vor einem Jahr fuhr Toprak Razgatlioglu in allen drei Rennen vor Rea über den Zielstrich, doch im zweiten Lauf wurde der Nordire nach einem Kawasaki-Protest als Sieger gewertet.



«Letzte Saison hatte ich ein unglaubliches Wochenende in Magny-Cours», erinnert sich der aktuelle Weltmeister noch gut. «Ich habe endlich drei Siege eingefahren, aber wir alle kennen die Geschichte mit der Berührung des Grüns in der letzten Runde - aber der grüne Bereich ist jetzt mein Freund, ich verstehe ihn jetzt besser! In diesem Jahr werden wir wieder versuchen, drei Siege zu holen, denn nach Donington Park ist dies meine Lieblingsstrecke.»

Der Hinweis zum Protest kam seinerzeit von Rea, wonach sich das gute Verhältnis der beiden Ausnahmepiloten deutlich abkühlte.

Etwas wird in diesem Jahr aber anders sein. Statt hohen Temperaturen und Sonnenschein könnte es in diesem Jahr regnen.



«Ich werde wieder mein Bestes geben», versicherte Toprak Razgatlioglu. «Ich hoffe auf gutes Wetter und dass wir um Siege kämpfen können. Wir werden sehen, denn in diesem Jahr sind alle Fahrer sehr stark. Nach dem Test in Barcelona ist meine Armverletzung nicht so schlimm, ich fühle mich gut - wir sind bereit für das Rennen.»

Zur Erinnerung: Razgatlioglu war beim Barcelona-Test während der Sommerpause gestürzt und zog sich eine Fleischwunde am linken Ellbogen zu.