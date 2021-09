Kawasaki-Protest gegen Razgatlioglu: Sieg aberkannt!

Über vier Stunden nach dem Superpole-Race in Magny-Cours wurde das Ergebnis korrigiert. Statt Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu wurde Jonathan Rea (Kawasaki) zum Sieger erklärt.

Diese Meldung der Rennleitung kam völlig überraschend: Weil Toprak Razgatlioglu im Superpole-Race am Vormittag im Positionskampf mit Jonathan Rea (Kawasaki) in der letzten Runde die Streckenmarkierung überfuhr, wurde der Yamaha-Pilot um eine Position zurückgestuft und der Kawasaki-Pilot zum Sieger erklärt.



Pikant: Die Rennleitung musste sich nach einem Protest von Kawasaki mit diesem Vorfall beschäftigen. Das Vergehen des Türken war marginal, geradezu lächerlich. Toprak hatte sogar einen Nachteil dadurch. Weil die Aktion aber nicht durch Rea erzwungen war, sahen die Verantwortlichen offenbar keine Alternative zu dieser Sanktion.

Somit ist Razgatlioglu nicht nur kein Triple-Sieger in Magny-Cours, auch in der Gesamtwertung wirkt sich die Entscheidung aus. Statt 13 Punkte führt der Yamaha-Pilot die Superbike-WM 2021 nur noch um sieben vor Rea an.



Im Fahrerlager kritisieren viele nicht nur den späten Zeitpunkt der Bestrafung, sondern auch die Entscheidung wegen der Geringfügigkeit an sich.

Auf der anderen Seite hatte die späte Bestrafung für Razgatlioglu auch einen Vorteil: Wäre sie unmittelbar nach dem Superpole-Race erfolgt, hätte der Türke im zweiten Rennen nicht von der Pole starten dürfen.