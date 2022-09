Offiziell: Michael Rinaldi auch 2023 bei Aruba Ducati

Weil Ducati Michael Rinaldi lange warten ließ, wurde über den Verbleib des Italieners im Aruba.it-Werksteam spekuliert. Nun wurde der 26-Jährige für die Superbike-WM 2023 als Teamkollege von Álvaro Bautista bestätigt.

Bereits am 28. Juni verkündete Ducati die Vertragsverlängerung mit Aushängeschild Álvaro Bautista für die Superbike-WM 2023. Der WM-Leader ist mit 24 Siegen und 42 Podestplätzen der mit Abstand erfolgreichste Pilot mit der Panigale V4R. Vor wenigen Minuten verkündete der italienische Hersteller, wer sein Teamkollege sein wird: Wenig überraschend wird es, wie in diesem Jahr, Michael Rinaldi sein.

«Nächstes Jahr wieder für Aruba.it Racing - Ducati zu fahren, macht mich glücklich, weil ich fest an dieses Projekt glaube. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir 2023 das erreichen werden, worauf wir gemeinsam mit dem Team hinarbeiten», sagte Rinaldi. «Ich werde mich noch mehr schinden, sowohl im Training als auch auf der Strecke, um bessere Ergebnisse zu erzielen und die Beständigkeit zu haben, die bisher gefehlt hat. Ich möchte Stefano Cecconi, Claudio Domenicali, Luigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Serafino Foti und all den Menschen danken, die mir vertraut haben. Ich kann es kaum erwarten, in Barcelona ein starkes Ergebnis zu erzielen und dieses Vertrauen zurückzuzahlen. 2023 wird ein großartiges Jahr für uns werden.»

Vor allem italienische Medien spekulierten über eine Ablösung von Rinaldi durch den fünf Jahre älteren Danilo Petrucci, der sich aber in der MotoAmerica pudelwohl fühlt und dessen Leistungen im Vergleich zu Yamaha-Pilot Jake Gagne nicht beeindruckend genug sind. Und ob der drei Jahre jüngere Axel Bassani, der im Kundenteam Motocorsa zwar erstaunliche Leistungen zeigt und zuletzt in Frankreich zwei dritte Plätze erreichte, schneller sein würde, ist nicht garantiert.

Was viele vergessen: Rinaldi ist bereits seit 2016 mit Ducati verbunden und gewann 2017 die Superstock-1000-EM. Seit seinem Aufstieg in die Top-Kategorie fuhr er vier Siege und 13 Podestplätze ein. Hinzu kommt, dass die IT-Firma Aruba in den sechseinhalb Jahren eine hohe Summe in den Mann aus Rimini investiert hat.

«Michael hat das Potenzial, einer der schnellsten Fahrer in der Superbike-WM zu sein, und das hat er schon mehrfach bewiesen. Unser langer gemeinsamer Weg wird mindestens bis Ende 2023 verlängert, was für Kontinuität sorgt und unser aktuelles Team bewahrt, das uns auch den ersten Platz in der Hersteller- und Teamwertung ermöglicht», sagte Aruba-Boss und Teamchef Stefano Cecconi. «Wir glauben, dass 2023 für Michael das Jahr seines endgültigen Durchbruchs sein wird. Gleichzeitig sind wir zuversichtlich, dass wir in der zweiten Saisonhälfte bereits die Früchte der bisher geleisteten Arbeit ernten werden, was die seine Ergebnisse und Beständigkeit betrifft.»

Rinaldi startete mit drei vierten Plätzen in Aragon gut in die Saison, in Assen und Estoril tat er sich aber schwer. Erst im vierten Event in Misano gelangen ihm als Dritter in den Hauptrennen die ersten Podestplätze. Am vergangenen Wochenende in Magny-Cours legte er im zweiten Lauf einen zweiten Platz nach. Mit 167 Punkten belegt er aktuell den vierten WM-Rang.

Realistisches Ziel für dieses Jahr: Platz 4 in der Weltmeisterschaft, denn Bautista, Rea (Kawasaki) und Razgatlioglu (Yamaha) fahren in einer eigenen Klasse.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:

Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Hafizh Syahrin (MAL), Schrötter?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Sykes?



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Gutierrez?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Baldassarri? Debise?



Motoxracing Yamaha: Tamburini?



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Luca Bernardi (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt