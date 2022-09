Axel Bassanis Stärke wird Ducati nicht umstimmen

Mit zwei Podestplätzen war Axel Bassani beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Magny-Cours einer der auffälligsten Piloten. Der größte Ansporn des Ducati-Privatiers ist, Werkspilot Michael Rinaldi zu besiegen.

Die Superbike-WM 2022 ist in Magny-Cours kurios in die zweite Saisonhälfte gestartet. Beim siebten Saisonmeeting stürzten Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im ersten Rennen ohne Fremdeinwirkung, im zweiten Lauf rammte Rea WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) von der Strecke und sah selbst nur als Fünfter das Ziel.

Dass alle drei WM-Kandidaten auf dem Podium standen, war nur im Superpole-Race der Fall. Und es gab nur einen Fahrer, der es in beiden Hauptrennen aufs Podest schaffte – Ducati-Privatier Axel Bassani.

«Zum ersten Mal stand ich in zwei Rennen auf dem Podium, auch für mein Team war es das Debüt. Die Ergebnisse werden konstanter und wir werden versuchen, dasselbe in Barcelona zu schaffen», sagte der 23-Jährige, der das Superpole-Race als Sechster beendete. «Das Sprintrennen mag ich schlicht und einfach nicht. Aber es gehört nun mal dazu und ich versuche, es besser hinzubekommen. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir uns bereits deutlich verbessert.»

Der junge Italiener nähert sich seinem Ziel, die Saison als WM-Fünfter zu beenden. Als aktuell Sechster hat er nur noch 15 Punkte Rückstand auf Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli.

Bassani macht aber keinen Hehl daraus, dass er mehr will: Auf den WM-Vierten Michael Rinaldi vom Aruba.it Ducati-Werksteam fehlen ihm 16 Punkte. Lässt er beide hinter sich, wäre Bassani bester Italiener und hätte den Platz im Werksteam verdient.

«Natürlich will ich am Ende der Saison in der Gesamtwertung vor Michael stehen. Das zu schaffen, ist nicht unmöglich. Wenn wir weitermachen wie zuletzt, können wir es in die Top-4 schaffen», hielt der Motocorsa-Pilot fest. «Wir werden ruhig und konzentriert bleiben und uns wie bisher an jedem Wochenende mächtig anstrengen.»

Der Platz neben Álvaro Bautista bei Aruba.it Ducati 2023 ist offiziell noch frei, doch das Werksteam wird die Vertragsverlängerung mit Rinaldi demnächst bekanntgeben. Für Bassani läuft es darauf hinaus, eine dritte Saison mit Motocorsa Ducati zu absolvieren – beiden Seiten fehlt es an einer Alternative.