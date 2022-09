Scott Redding (BMW): Barcelona keine Paradestrecke

Bei den letzten drei SBK-Events in Donington Park, Most und Magny-Cours schaffte es Scott Redding aufs Podium. Der Engländer weiß, dass Barcelona am kommenden Wochenende der BMW M1000RR nicht so gut liegt.

Im August haben die beiden BMW-Teams mit den vier Werksfahrern Scott Redding, Michael van der Mark, Loris Baz und Eugene Laverty auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona getestet. Dies diente der Vorbereitung der BMW M1000RR auf die zweite Saisonhälfte, die gewonnen Erkenntnisse sind aber auch für das kommende Wochenende auf gleicher Strecke sehr wertvoll.

«Die Ergebnisse des Rennwochenendes in Magny-Cours, wo Scott mit Platz 2 das beste Ergebnis der Saison geholt und Loris ebenfalls ums Podium gekämpft hat, geben uns Rückenwind für die nächsten Runden», hielt Marc Bongers fest, der BMW Motorrad Motorsport Direktor. «Es war wichtig, positiv in die zweite Saisonhälfte zu starten. Barcelona hat einen ganz anderen Charakter. Beim Test im August konnten wir dort mit beiden Teams und allen vier Fahrern intensiv arbeiten, auf dieser Basis werden wir in den freien Trainings aufbauen. Das Ziel lautet, die gemachten Fortschritte in Barcelona zu bestätigen.»

«Barcelona ist eine der Strecken im Kalender, die für mich schwieriger sein wird», weiß Redding. «Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch dort um gute Resultate kämpfen können. Es ist eine gute Strecke für uns, um an der Entwicklung des Bikes zu arbeiten, also werden wir wahrscheinlich ein paar Dinge testen. Die Wettervorhersage für das Wochenende ist gemischt mit Regen und trocken. Wir müssen also auch einige Runden mehr im Nassen abspulen. Wir haben in Magny-Cours einen Schritt nach vorn gemacht, aber wir müssen in Barcelona weitere folgen lassen.»

«Ich fühle mich körperlich besser», sagte van der Mark, der die erste Saisonhälfte verletzungsbedingt fast komplett verpasst hat. «Magny-Cours war ein bisschen, wie wir es erwartet hatten, leider habe ich in Rennen 2 einen großen Fehler gemacht. Barcelona ist eine andere Strecke, wir haben dort in der Sommerpause getestet. Es war ein guter Test, aber ich war damals noch nicht so fit. Von daher rechne ich damit, dass dieses Wochenende anders wird. Ich hoffe, dass wir wieder um die Top-10 kämpfen können.»

Stand heute ist die Regenwahrscheinlichkeit in Montmelo am Samstag und Sonntag hoch.



Redding liegt als bester BMW-Fahrer mit 145 Punkten auf dem siebten Gesamtrang, zum WM-Vierten Michael Rinaldi (Ducati) fehlen nur 22 Zähler.

Stand nach 20 von 36 Rennen:

1. Bautista, 332 Punkte. 2. Razgatlioglu 302. 3. Rea 285. 4. Rinaldi 167. 5. Locatelli 166. 6. Bassani 151. 7. Redding 145. 8. Lowes 145. 9. Lecuona 140. 10. Vierge 82. 11. Gerloff 76. 12. Baz 75. 13. Öttl 53. 14. Mahias 41. 15. Bernardi 27. 16. Tamburini 25. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Nozane 13. 20. Fores 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.