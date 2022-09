Michael vd Mark (BMW) überzeugt: Speed kommt zurück

Michael van der Mark in Magny-Cours

Bei seinem Comeback beim Superbike-Meeting in Magny-Cours fuhr Michael van der Mark auf Anhieb in die Punkteränge. Am Sonntag sorgte der BMW-Pilot mit einem heftigen Sturz für versteinerte Gesichter bei seinem Team.

Michael van der Mark hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Zuerst stürzte der 29-Jährige im März – wenige Tage vor Beginn der Wintertests – beim Mountainbike-Training und brach sich den rechten Unterschenkel. Kaum genesen stürzte der Niederländer am 20. Mai im FP1 in Estoril und zog sich am selben Bein eine Fraktur des Oberschenkelhalses zu.

Beim Meeting in Magny-Cours kehrte er auf die M1000RR zurück. Die Bedingungen am Freitag konnten dafür nicht ungünstiger sein: Im FP1 setzte Regen ein, das zweite Training fand komplett auf nasser Piste statt, ab Samstag war es trocken. Dass der Supersport-Weltmeister von 2014 trotz der geringen Fahrpraxis in der Superpole nur 1,2 sec auf die Bestzeit verlor, rang allen Beobachtern Respekt ab.

© Gold & Goose Willkommen zurück am Sachsenring, Sam Lowes © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Aron Canet © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Albert Arenas © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Filip Salac © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Joe Roberts © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Filip Salac © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Sam Lowes, Albert Arenas & Augusto Fernandez Zurück Weiter

Von Startplatz 15 fuhr van der Mark im ersten Rennen als Zwölfter ins Ziel und holte im Superpole-Race Platz 13. Der zweite Lauf endete mit einem Sturz in der dritten Runde. Die Sorgen von BMW, dass sich der Werkspilot erneut verletzt haben könnte, haben sich glücklicherweise nicht bestätigt.

«Mir geht es gut. Es war ein heftiger Crash», gab van der Mark zu. «Aber ich bin wirklich enttäuscht, denn im Superpole-Race hatte ich einen guten Start und einige tolle Zweikämpfe. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, dass ich wieder auf meinen alten Speed komme. Ich war sehr happy, dass ich wieder mit den Jungs gekämpft habe.»

Weil van der Mark alle Wintertests verpasst hatte und vor Magny-Cours nur sein Heimrennen in Assen absolvierte, muss der BMW-Pilot seine Basisabstimmung erst noch erarbeiten.

«Für Rennen 2 haben wir ein paar kleine Änderungen am Bike vorgenommen. Ich hatte einen sehr guten Start und habe versucht, die Gruppe vor mir einzuholen. Aber dann ist mir in Kurve 14 das Vorderrad weggerutscht, und das war dann leider das Ende. Es war nicht der ideale Abschluss des Wochenendes. Denn es ging hier für uns vor allem darum, wieder auf Speed zu kommen und das Gefühl zurückzugewinnen. Und bis dahin ist uns das sehr gut gelungen. Es war einfach schade, das Wochenende so zu beenden.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Rennen 2:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 21 Runden

2. Rinaldi, Ducati, + 2,024

3. Bassani, Ducati, + 4,742

4. Lowes, Kawasaki, + 5,084

5. Rea, Kawasaki, + 10,679

6. Redding, BMW, + 11,955

7. Locatelli, Yamaha, + 15,188

8. Gerloff, Yamaha, + 15,443

9. Baz, BMW, + 16,870

10. Lecuona, Honda, + 18,367

11. Öttl, Ducati, + 25,740

12. Mahias, Kawasaki, + 33,872

13. Bernardi, Ducati, + 38,188

14. Tamburini, Yamaha, + 41,389

15. Nozane, Yamaha, + 42,657

16. Ponsson, Yamaha, + 50,863

17. Gutierrez, Kawasaki, + 54,487

18. König, Kawasaki, >+ > 1 min

19. Syahrin, Honda, + > 1 min

DNF Laverty, BMW

DNF Vierge, Honda

DNF Van der Mark, BMW

DNF Mercado, Honda

DNF Bautista, Ducati

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Sprintrennen:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 10 Runden

2. Bautista, Ducati, + 1,891 sec

3. Rea, Kawasaki, + 2,040

4. Lowes, Kawasaki, + 3,983

5. Redding, BMW, + 5,019

6. Bassani, Ducati, + 5,690

7. Rinaldi, Ducati, + 6,713

8. Gerloff, Yamaha, + 11,797

9. Baz, BMW, + 12,194

10. Locatelli, Yamaha, + 13,092

11. Lecuona, Honda, + 13,794

12. Öttl, Ducati, + 14,285

13. Van der Mark, BMW, + 14,413

14. Mahias, Kawasaki, + 16,345

15. Bernardi, Ducati, + 23,491

16. Nozane, Yamaha, + 25,030

17. Syahrin, Honda, + 26,046

18. Laverty, BMW, + 28,588

19. Tamburini, Yamaha, + 28,675

20. Mercado, Honda, + 28,837

21. Ponsson, Yamaha, + 29,338

22. Gutuerrez, Kawasaki, + 29,476

23. König, Kawasaki, + 34,839

DNF Vierge, Honda

Superbike-WM-Stand nach 20 von 36 Rennen:

1. Bautista, 332 Punkte. 2. Razgatlioglu 302. 3. Rea 285. 4. Rinaldi 167. 5. Locatelli 166. 6. Bassani 151. 7. Redding 145. 8. Lowes 145. 9. Lecuona 140. 10. Vierge 82. 11. Gerloff 76. 12. Baz 75. 13. Öttl 53. 14. Mahias 41. 15. Bernardi 27. 16. Tamburini 25. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Nozane 13. 20. Fores 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.