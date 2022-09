BMW stark: Wieder Podestplatz für Scott Redding (2.)

In Donington Park und Most ließ BMW-Werksfahrer Scott Redding mit Podestplätzen aufhorchen, im ersten Rennen der Superbike-WM in Magny-Cours legt er nach. Bis zur siebten Runde führte der Engländer sogar.

Dritter im Sprintrennen in Donington Park, Dritter im ersten Lauf in Most. Und nun ein feiner zweiter Platz in Magny-Cours.



Dass er guten Speed hat, zeigte Scott Redding bereits im Qualifying in Frankreich: Hinter den zeitgleichen Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) eroberte er mit 0,109 sec Rückstand den dritten Startplatz und blieb damit vor WM-Leader Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati).

© Gold & Goose Willkommen zurück in Magny-Cours, Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael van der Mark & Xavier Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi & Xavier Vierge © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Iker Lecuona & Lucas Mahias © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Garrett Gerloff & Alex Lowes © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Superpole - Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea & Scott Redding © Gold & Goose 1. Rennen - Scott Redding, Álvaro Bautista & Axel Bassani Zurück Weiter

Redding hatte einen guten Start ins Rennen und konnte auf dem Weg in die erste Kurve Rea überrumpeln. Dann übernahm er sogar kurz von Razgatlioglu die Führung.



Nach der ersten Runde war Redding Erster, nach der zweiten Zweiter, in der dritten stürzten Rea und Razgatlioglu unabhängig voneinander und ohne Fremdeinwirkung.



Damit blieben an der Spitze nur noch Redding und Bautista. Bis zur siebten Runde konnte der führende Engländer alle Angriffe des Spaniers parieren, dann hatte er Bautistas überragendem Speed auf der Geraden nichts mehr entgegenzusetzen.

«Das war geradezu lächerlich», beschrieb Redding den entscheidenden Moment. «Wir sind inzwischen motorisch sehr gut und können uns mit allen messen – außer mit Bautista.»



«Das liegt nicht nur am Motor», hielt der Ducati-Star dagegen. «Du musst auch den Schwung aus der Kurve davor mitnehmen.»



Tatsächlich richtet kein anderer Fahrer sein Bike so früh so weit auf wie der kleine Spanier. Sein Fahrkönnen, das geringe Gewicht und die starke Motorleistung der V4R ergeben zusammen ein auf der Geraden unschlagbares Paket.

«Das war ein gutes Rennen», grinste Redding. «Natürlich haben die Crashes von Jonathan und Toprak einiges verändert, und ich musste die Gunst der Stunde nutzen. Ich hatte einen sehr guten Start, habe mich sehr stark gefühlt, lag auf Platz 2 und habe dann die Führung übernommen. Was wir tun, fühlt sich wirklich gut an. Wir haben dann ein bisschen gekämpft, doch als Jonathan gecrasht ist, habe ich etwas Zeit verloren. Als Toprak raus war, lag ich wieder in Führung und habe gedacht: Bleib einfach ruhig und pushe weiter. Es ist nicht so, dass ich noch nie ein Rennen angeführt hätte, aber es dauert doch ein bisschen, sich wieder daran zu gewöhnen. Ich wusste, wo mich Alvaro überholen würde, und ich habe ihn ein paar Mal ausgebremst. Aber das kannst du leider nicht 20 Runden lang machen. Ich bin glücklich mit dem Resultat und freue mich sehr für BMW und das gesamte Team, das das Paket zusammenbringt und an mich glaubt. Wir machen gute Fortschritte.»

Mit 130 Punkten liegt Redding derzeit auf dem achten WM-Rang. Realistisches Ziel ist der vierte Platz, zu diesem fehlen ihm momentan 27 Punkte.

Ergebnisse Superbike-WM Magny-Cours, Rennen 1:

1. Bautista, Ducati, 21 Runden

2. Redding, BMW, + 4,079 sec

3. Bassani, Ducati, + 6,751

4. Lowes, Kawasaki, + 8,531

5. Gerloff, Yamaha, + 9,022

6. Rinaldi, Ducati, + 17,260

7. Locatelli, Yamaha, + 20,044

8. Öttl, Ducati, + 20,712

9. Lecuona, Honda, + 21,583

10. Mahias, Kawasaki, + 23,854

11. Razgatlioglu, Yamaha, + 26,929

12. van der Mark, BMW, + 27,322

13. Vierge, Honda, + 28,639

14. Baz, BMW, + 37,824

15. Bernardi, Ducati, + 38,051

16. Ponsson, Yamaha, + 40,505

17. Nozane, Yamaha, + 40,619

18. Laverty, BMW, + 41,049

19. Tamburini, Yamaha, + 41,743

20. Syahrin, Honda, + 49,687

21. Mercado, Honda, + 51,725

22. König, Kawasaki, + 51,964

23. Gutierrez, Kawasaki, + 1 Runde

24. Rea, Kawasaki, + 1 Runde

Superbike-WM-Stand nach 19 von 36 Rennen:

1. Bautista, 323 Punkte. 2. Rea 267. 3. Razgatlioglu 265. 4. Locatelli 157. 5. Rinaldi 144. 6. Lecuona 134. 7. Bassani 131. 8. Redding 130. 9. Lowes 126. 10. Vierge 82. 11. Baz 67. 12. Gerloff 66. 13. Öttl 48. 14. Mahias 37. 15. Bernardi 24. 16. Tamburini 23. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Fores 12. 20. Nozane 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.