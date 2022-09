BMW-Elektronik: Scott Redding hat eigene Vorstellung

Mit 35 Punkten aus den drei Rennen in Magny-Cours hatte BMW-Werksfahrer Scott Redding erneut ein starkes Wochenende in der Superbike-WM. «Diese Saison ist wie ein Test für mich», sagt der Engländer.

Erfolgreichster Fahrer beim SBK-Event in Frankreich war mit 42 Punkten Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha), es folgen Axel Bassani (Ducati, 36), Scott Redding (BMW, 35), Alvaro Bautista (Ducati, 34) und Michael Rinaldi (Ducati, 33). Wobei man dazu sagen muss, dass die Top-3 der WM, Razgatlioglu, Bautista und Jonathan Rea (Kawasaki), jeweils einen Rennsturz hatten.

Redding ist seit Donington Park Mitte Juli mit der BMW M1000RR schnell unterwegs und eroberte bei seinem Heimrennen ebenso einen Podestplatz wie bei den folgenden Veranstaltungen in Most und Magny-Cours.

«In Most hatte ich eine gute Pace, dort wurde mir aber auch klar, dass wir mehr an der Elektronik arbeiten müssen, um mir ein besseres Gefühl zu geben», schilderte Redding. «Das haben wir während des Barcelona-Tests getan. Das macht viel Arbeit und wir müssen noch daran feilen. Magny-Cours war das erste Rennen, in welchem ich das verwendet habe. Meine Abstimmung ist etwas anders als von den anderen Jungs, ich brauche meinen eigenen Stil. Sie fühlt sich gut an. Alles ist eine Frage des Vertrauens, du musst wissen, was das Motorrad tun wird. Wir haben zwar eine Grundabstimmung. Weil die Arbeitsweise der Elektronik aber nichts mit der von letztem Jahr zu tun hat, brauchen wir mehr Streckenzeit, um sie besser hinzubekommen.»

Als einziger der fünf Hersteller in der Superbike-WM tritt BMW mit einer eigenen Elektronik an, die gemeinsam mit Bosch entwickelt wurde. Diese ist wegen des Shift-Cam-Systems notwendig, mit welchem bei einer gewissen Drehzahl die zwei Einlassnocken umgeschaltet werden können.

«Zu Beginn des Jahres sagte ich, dass ich erst um Podestplätze kämpfen will und dann mehr versuchen werde», hielt Scott fest. «Es wäre schön, wenn mir vor Saisonende noch ein oder zwei Siege gelingen – einfach wird das nicht. Es ist auch so, dass wir auf einigen Strecken schwächer sein werden – Barcelona wir schwierig für uns, aber wir müssen das Beste daraus machen. Und auf Strecken, die uns besser liegen, müssen wir unser Potenzial maximieren. Alle Hersteller haben diese Aufs und Abs, bei uns sind sie eventuell etwas größer. Deshalb ist diese Saison wie ein Test für mich, ich schrecke nicht davor zurück, im Rennen oder Training etwas zu probieren. Nächstes Jahr muss ab dem ersten Rennen alles passen. Manchmal gehen wir in die falsche Richtung. Aber das ist nur, weil wir herausfinden wollen, in welche Richtung wir müssen.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Rennen 2:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 21 Runden

2. Rinaldi, Ducati, + 2,024

3. Bassani, Ducati, + 4,742

4. Lowes, Kawasaki, + 5,084

5. Rea, Kawasaki, + 10,679

6. Redding, BMW, + 11,955

7. Locatelli, Yamaha, + 15,188

8. Gerloff, Yamaha, + 15,443

9. Baz, BMW, + 16,870

10. Lecuona, Honda, + 18,367

11. Öttl, Ducati, + 25,740

12. Mahias, Kawasaki, + 33,872

13. Bernardi, Ducati, + 38,188

14. Tamburini, Yamaha, + 41,389

15. Nozane, Yamaha, + 42,657

16. Ponsson, Yamaha, + 50,863

17. Gutierrez, Kawasaki, + 54,487

18. König, Kawasaki, >+ > 1 min

19. Syahrin, Honda, + > 1 min

DNF Laverty, BMW

DNF Vierge, Honda

DNF Van der Mark, BMW

DNF Mercado, Honda

DNF Bautista, Ducati

Ergebnisse Superbike-WM Magny-Cours, Sprintrennen:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 10 Runden

2. Bautista, Ducati, + 1,891 sec

3. Rea, Kawasaki, + 2,040

4. Lowes, Kawasaki, + 3,983

5. Redding, BMW, + 5,019

6. Bassani, Ducati, + 5,690

7. Rinaldi, Ducati, + 6,713

8. Gerloff, Yamaha, + 11,797

9. Baz, BMW, + 12,194

10. Locatelli, Yamaha, + 13,092

11. Lecuona, Honda, + 13,794

12. Öttl, Ducati, + 14,285

13. Van der Mark, BMW, + 14,413

14. Mahias, Kawasaki, + 16,345

15. Bernardi, Ducati, + 23,491

16. Nozane, Yamaha, + 25,030

17. Syahrin, Honda, + 26,046

18. Laverty, BMW, + 28,588

19. Tamburini, Yamaha, + 28,675

20. Mercado, Honda, + 28,837

21. Ponsson, Yamaha, + 29,338

22. Gutuerrez, Kawasaki, + 29,476

23. König, Kawasaki, + 34,839

DNF Vierge, Honda

Stand nach 20 von 36 Rennen:

1. Bautista, 332 Punkte. 2. Razgatlioglu 302. 3. Rea 285. 4. Rinaldi 167. 5. Locatelli 166. 6. Bassani 151. 7. Redding 145. 8. Lowes 145. 9. Lecuona 140. 10. Vierge 82. 11. Gerloff 76. 12. Baz 75. 13. Öttl 53. 14. Mahias 41. 15. Bernardi 27. 16. Tamburini 25. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Nozane 13. 20. Fores 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.